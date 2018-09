Continúan los trabajos en caminos mientras se aguarda un acuerdo con las entidades agrarias

El pasado viernes los representantes de las entidades agrarias -Sociedad Rural de Junín, Federación Agraria filial Junín, Asociación de Productores Agropecuarias de Junín, Liga Agrícola y Sociedad Rural Argentina-, volvieron a reunirse con funcionarios del Gobierno de nuestra ciudad para avanzar en la determinación de un nuevo sistema de mantención de los caminos rurales y el destino de fondos para dicha tarea pero no lograron llegar a un acuerdo y volverán a reunirse.

Rosana Franco, de la FAA explicó que “no se logró acordar en el tema económico, en el porcentaje de dinero que el municipio ofrece, tampoco en el ente jurídico”, explicó.

“El Gobierno de Junín aduce que le sacaron el fondo sojero y no pueden ofrecer más dinero porque lo necesitan para rentas generales. El porcentaje que ofrecieron es el 50% de la tasa de red vial”, explicó la dirigente.

Franco indicó que la entidad que representa no está conforme: “Decidimos consultar cada uno con sus afiliados y volver a reunirnos las cinco entidades”.

En el mismo sentido se manifestó Alejandro Barbieri, ex presidente y miembro de la Sociedad Rural de Junín.

“Hubo una mejora en la oferta pero hay que evaluarla internamente y ver cómo se sigue, pero no hay nada definido. Si bien se mejoró la oferta, los fondos no son suficientes”, adelantó.



Trabajos en las calles de Laplacette

Mientras tanto, el municipio continúa con los arreglos y trabajos en varios caminos de la zona rural y luego las máquinas estarán haciendo su tarea en las calles de la localidad.

El objetivo es dejar los caminos en buen estado para su transitabilidad en el momento de la cosecha. Lo mismo se realizará en la zona urbana en donde se limpiarán desagües, se arreglarán cantarillas y se levantarán las calles para que el agua escurra con normalidad.

Según explicó Traverso: "Vamos a realizar un trabajo profundo para que el agua no quede arriba del camino y pueda escurrir con normalidad. Esperamos que no haya lluvia para que nos permita realizar un buen trabajo. Primero vamos a estar en los caminos y luego ingresaremos a la parte urbana de Laplacette. Sabemos que hay que hacer un buen trabajo ya que el pueblo tiene la vertiente alta desde siempre y la tarea tiene que ser muy prolija para que quede todo en condiciones", dijo Traverso.

Además, realizarán cunetas nuevas y habrá máquinas limpiando los canales y los desagües del pueblo.