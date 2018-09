Bronca y descontento del agro tras el nuevo esquema de retenciones

Finalmente en la mañana de ayer el presidente Mauricio Macri primero, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne luego, anunciaron un paquete de medidas para hacer frente al déficit que atraviesa el país entre las que se encuentra el regreso de las retenciones a las actividades agrícolas e industriales y el campo, en la voz de las distintas entidades agrarias no se hizo esperar y salió a criticar con fuerza la decisión.

Democracia dialogó con el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Joaquín Elósegui quien manifestó su rechazo y remarcó que “siempre paga el sector agropecuario”. Por otra parte, la presidenta de Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco en una entrevista con TeleJunín aceptó que se trata de “retenciones encubiertas”.

En el plano nacional, los dirigentes ruralistas de distintas entidades se quejaron porque se le saca al campo para "financiar la timba financiera y al FMI".



Elósegui: “Somos el sector más perjudicado”

Desde la Sociedad Rural Argentina, Joaquín Elósegui aseguró: “Estamos totalmente en contra del aumento de las retenciones. Este año se sembraron 6 millones de hectáreas de trigo, vamos para un cosecha récord y otra vez los gobiernos vuelven a la misma receta de siempre, siempre paga el sector agropecuario”.

Según el presidente de la SRJ, “las retenciones empobrecen al interior. Es el dinero que se va de Junín para los centros de poder. Siempre somos el sector más perjudicado y el que siempre apuesta. Estamos desfinanciados, tenemos una tasa de interés para poder sembrar, impresionante y el Gobierno que no iba a tocar las retenciones lo vuelve a hacer. Es una desilusión importante para todos”.

Elósegui recalcó que el sector produce, paga impuestos, “nos persigue Afip, nos persigue Arba, tenemos todo en contra y nos aplican retenciones del 10% y a la soja también. Y ahora se sumó la carne también, un sector tan vapuleado, que tiene que crecer un montón, hay que desarrollarlo. Al tambo el 7% que están destruídos y esto los perjudica más. Muchas veces se pierden los rumbos y se pierden las soluciones”.

Franco: “Se apunta otra vez al sector”

La presidenta de la Federación Agraria de Junín aceptó en diálogo con TeleJunín que “el país está complicado”.

“Siempre vuelve a estar en crisis, gobierne quien gobierne y otra vez el campo o la industria o los subproductos que se van a exportar tienen que volver a colaborar con el país”, reclamó.

Con respecto a la nueva implementación de las retenciones explicó: “Van a ser retenciones móviles, porque ahora va a tener que ver el precio de Chicago, el valor del dólar interno y de ahí se va a sacar el valor de retención. En primer momento dicen que bajan al 18%, entonces la gente aquí se confunde y piensa que la retención del 25,5% va a ir al 18% y es cierto, pero por cada dólar que se exporta se va a ingresar $4”.

Para Franco “es una retención encubierta, una retención al fin. En lugar de ser un valor fijo, hicieron esta cuenta y la retención va a ser de un 11% en el trigo, el maíz igual y la soja y los subproductos van a tener un 28% o un 26%. Pero en realidad no es que acá bajan las retenciones. Todo lo contrario, se hace un nuevo sistema, porque se necesita dinero y se apunta otra vez al sector”.

Aún así, la directiva de la filial Junín de la FAA destacó: “Lo que sí hay que decir es que esta vez fue amplia y también abarca productos industrializados que no son del campo. Del campo va a pagar la carne, la leche (en polvo) que se exporta, y las economías regionales. Creo que es lamentable que pase esto”.

Medidas incómodas

A los efectos de lograr equilibrar las cuentas públicas y calmar los mercados, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció que aplicarán retenciones a las exportaciones: $ 4 por dólar a los productos primarios y $ 3 al resto.

En un comunicado, la Sociedad Rural Argentina, que preside Daniel Pelegrina, aseguró que los derechos de exportación "son instrumentos distorsivos que desalientan la producción, la inversión, el empleo y el comercio exterior".

"Creemos que debieran existir herramientas superadoras para lograr la generación de recursos fiscales, que incluyan a todos los sectores económicos. El impulso a la producción es la solución que la Argentina necesita en el contexto de la emergencia cambiaria que arrastramos desde hace meses", sostuvo.

Asimismo, señaló que "las medidas anunciadas desde el Ministerio de Hacienda apuntan al corto plazo, y se manifiestan como transitorias en la búsqueda del necesario equilibrio fiscal".

En tal sentido, prometió que "el campo continuará una vez más, colaborando con toda iniciativa que apunte a proyectar a nuestra Nación definitivamente en el sendero del desarrollo".

El presidente de Carbap, la Confederación que agrupa a 114 Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velazco, afirmó que "en principio, con las retenciones no estamos de acuerdo" y se quejó porque "sólo se grava al rubro exportador".

No obstante, indicó que desde el sector ruralista que encabeza entienden "el contexto donde está la Argentina y que la carga se va a repartir entre varios sectores".

"Por ahora, en este sentido no habrá reacciones del campo", indicó el dirigente y aclaró que estarán atentos a que "las provincias y los municipios no apliquen más impuestos al agro".

En declaraciones sostuvo que "en la medida que veamos que el ajuste viene en serio y no es una crisis más, veremos qué hacer".

Por su parte, el presidente del Grupo Los Grobo y referente del sector sojero, Gustavo Grobocopatel, advirtió que "las retenciones son un instrumento negativo" y aseguró que "en un contexto en el que todos vamos a perder mucho, el Gobierno tiene en el campo un empuje".

"Hay una debilidad económica y mala praxis en algunos temas", evaluó el empresario, quien señaló: "Esta crisis fue un poco por todo".

El presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Omar Príncipe reflexionó: "se condena otra vez a los pequeños y medianos productores, sin diferenciarlos, a pagar más para sostener la timba financiera y al FMI".

"No son buenas noticias. Estamos muy preocupados. Lo primero a decir es que las medidas afectan a muchos sectores, pero desde la Federación Agraria debemos hablar en primer lugar por los pequeños y medianos productores a los que representamos, a lo largo de todo el país", dijo.

Señaló que "se trata de un segmento de la producción que ya venía complicado, con falta de financiamiento, inflación y suba de tarifas, más altísimas tasas de interés".

"Está claro que de acá en más habrá dos dólares distintos. Uno para pagar insumos y otro para vender, con retenciones. En trigo o en maíz, habrá que restar el 10% al valor, con un trigo ya sembrado se cambian las reglas de juego. Hay muchos que se endeudaron para sembrar maíz y se modifica el escenario", alertó.