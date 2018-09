Según Traverso, las farmacéuticas buscan "evitar cortes y renegociar el convenio"

La Cámara Industrial de Laboratorios farmacéuticos Argentinos (CILFA) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (COOPERALA) anunció la recisión del contrato vigente con el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

De esta forma, los afiliados a PAMI no contarían con la cobertura de medicamentos en las farmacias a partir del 31 de octubre.

Las entidades manifiestan que el actual escenario de desequilibrio macroeconómico ha modificado sustancialmente las condiciones previstas al momento de suscribir los términos acordados en el mes de marzo del corriente año. Provocando esta un grave desequilibrio en las obligaciones asumidas.

Por su parte el senador provincial y Lic. en Ciencias Farmacéuticas, Gustavo Traverso manifestó que “es una situación muy delicada porque estamos hablando de la Seguridad Social de nuestros adultos mayores, es el sector más afectado por las políticas de este gobierno y ya venían de recortes en las coberturas de medicamentos y un salario que ha perdido poder adquisitivo”.

En esa línea, agregó que “hoy, a muchos de esos jubilados les han sacado el 100% de la cobertura y pagan de su propio bolsillo parte de los medicamentos. Me comuniqué con las entidades farmacéuticas, quienes se encuentran muy preocupadas y abocadas en evitar cortes en el abastecimiento a las farmacias y a la renegociación de los términos del convenio con PAMI”.

Por último el senador provincial soslayó que “esto es parte de la falacia que ha intentado construir este gobierno, donde prometió y le puso techo a este tipo de convenios y a las paritarias, sosteniendo que la inflación no superaría el 15% y hoy nos encontramos con una economía al borde del abismo”.