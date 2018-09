Las fotomultas, casi un 60% más caras que en el 2017

Desde julio, por disposición de la Dirección Provincial de la Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires se determinó el valor fijo para el cálculo de multas en $31,48, lo que marca un aumento del valor que se utiliza para fijar las multas de tenor provinciales, es decir las fotomultas que se captan a través de cinemómetros.

En nuestra ciudad funcionan actualmente dos en avenida de Circunvalación, a la altura de calle Sampayo y otra a la altura de calle Frías.

Existen además uno sobre el camino a la laguna, otro en Ruta 65 -a la altura del hotel Cerrito Colorado- y otro dentro de Junín, ubicado en avenida Libertad y Rivadavia. Todas captan exceso de velocidad pero esta última, además determina si el vehículo cruza en rojo o si se demora obstaculizando la senda peatonal.

La Disposición Nº19/2018 de la Dirección Provincial de Seguridad Vial fue la que dio luz verde a la suba, luego publicada en el Boletín Oficial y en la página web de la propia dependencia.

De acuerdo con las normas vigentes, la base de cálculo -la UF- es equivalente al precio de un litro de la nafta de mayor octanaje.

Las unidades por las que se calcula el importe de las multas pegaron un salto del 17,55 por ciento, hasta alcanzar los $31,48. Concretamente, se trata del segundo aumento en lo que va del año, acumulando una suba respecto de 2017 del 59,3%. Atado al precio de la nafta, el costo de cada “unidad fija” (UF) bonaerense se actualiza en los papeles de manera bimestral, pero en ocasiones se contemplan períodos más largos.

Multas municipales

El valor de las infracciones municipales se calcula en base al precio del litro de nafta que rige el mercado y a pesar de los aumentos, la jueza del Juzgado de Faltas Nº2, Dra. Emilia Schonfeld aseguró que no se actualizaron los montos aún y se continúa con los valores del año pasado.

En diálogo con Democracia, la titular del Juzgado explicó que “a nivel municipal tenemos los valores de las multas a lo que es el precio de la nafta de noviembre del año pasado, entonces se está viendo de actualizarlos pero no al valor que tiene Provincia. De todas formas eso se está viendo. No hay nada oficial”.

Respecto de las infracciones labradas por la Agencia Municipal de Seguridad Vial o fuerzas de seguridad local pueden partir de $1143 y llegar $6861. En todos los casos, por pago voluntario se reduce el monto de la multa al 50%.

Es así como una multa por mal estacionamiento, circular sin casco o sin cinturón de seguridad asciende a $1143.

Dentro de las faltas más graves se encuentra cruzar un semáforo en rojo, circular a contramano, circular sin licencia, sin seguro o sin seguro vigente cuyo valor de la multa es de $6861.

En el caso de circular con la licencia de conducir vencida, si está dentro de los plazos que exige la ley, se tiene la posibilidad de abonar una multa con un monto mínimo y luego una vez que la persona renueva la licencia, la presenta al Juzgado donde se comprueba que cumplió con lo que establece la ley. Si está vencida por más tiempo de lo que establece la ley, se debe pagar el monto total.

Fotomultas

Entre 150 y 1.000 módulos, es el rango que ofrece amplia flexibilidad a los jueces para evaluar el grado de la infracción cometida de acuerdo con cada circunstancia.

En el caso de las fotomultas, a nivel provincial, “cada vez que aumenta la nafta automáticamente aumenta el valor de la fotomulta”, explicó Schonfeld.

De todas formas, la jueza aclaró: “De un exceso de velocidad, la ley establece por unidad fija, y se puede aplicar desde 150 UF hasta 1000 UF. Los juzgados siempre aplicamos ese mínimo, entonces el valor que se conoció en algunos medios es por los máximos. Luego cada juez aplica según su criterio, el mínimo o el máximo de esa unidad fija”.

Un exceso de velocidad está en $4722, que son 150UF y cada uno vale $31,48 (según lo fijado para el bimestre julio y agosto).

Casi 800 actas

La titular del Juzgado destacó que en un mes se registran entre 750 y 800 actas que se labran por cámaras.

Se trata de infracciones por exceso de velocidad, cuya multa asciende a $4722 y por la que el infractor se puede acoger al pago voluntario y así se reduce el 50% o bien puede hacer el descargo para su defensa”.

Las multas labradas por la Agencia Municipal de Seguridad Vial o las fuerzas de seguridad local se mantienen en los mismos montos que 2017.