Habrá dos listas en Comercio e Industria

Los empresarios Ricardo De La Fuente y Marcelo Tapia conformaron una nueva lista que se presentará a las próximas elecciones para la renovación de la comisión directiva en la Sociedad de Comercio e Industria de Junín, que actualmente preside Diego Ruiz.

En diálogo con TeleJunín, De la Fuente destacó que “junto a un grupo de socios comenzamos a reunirnos con ganas de hacer un montón de cosas y cada vez más gente tenía ganas de sumarse y nos dimos cuenta de que había más apoyo, y esto se fue transformando en una sesión, una reunión tras otra y estamos contentos porque nos parece que Sociedad Comercio e Industria hoy es una herramienta muy importante, en la producción, en el comercio, los servicios y la industria para Junín” y agregó que “está bueno que se le de una impronta nueva, más activa, con más desarrollo, más progreso, potenciando esta fuerza que no es solo Junín sino toda la región y que tanta falta nos hace, tanta falta le hace al país que empujemos para adelante”.

Según el empresario, “la cosa es esa, sumar, juntarnos, luchar por tener más representatividad, trabajar para que los comerciantes, los empresarios y los industriales se sientan más representados y de esta manera poder ayudar a que a todos nos vaya un poco mejor”.

A su lado, el empresario Marcelo Tapia, también forma parte de la iniciativa y en ese sentido destacó: “Como directivo de Comercio e Industria, sentimos que ha perdido representatividad porque de quinientos y pico de socios a cuatrocientos y monedas que tiene ahora, es el 7% u 8% del padrón de comercio e industrias”.

Asimismo destacó: “Creo que la apuesta es buscar a estos cinco mil y pico de personas que no son socios, traerlos a la mesa, escucharlos, tomar un poco la posta de coordinar y gestionar para que ellos sientan esa representatividad, confíen en una institución que tiene más de cien años, que ha tenido muy buena gente trabajando, han hecho cosas que han quedado en el tiempo, Comercio e Industria ha sido parte de hitos que han quedado en la historia de Junín, que vale la pena tenerlos siempre presente, pero bueno en los últimos años creemos que se pueden hacer cosas distintas y vamos a ir a hacer una elección sana y democrática para buscar un cambio en esto, con un equipo que venimos armando”.

Según indicó Tapia, “tenemos muchos comerciantes que se han acercado e invitamos a más de ellos, sean socios o no, porque estamos buscando ampliar la mesa, para quien quiera aportar su granito de arena”.