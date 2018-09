Convertini presentó su novela: “Lo más importante es el monstruo interior”

El destacado escritor Horacio Convertini presentó el libro “Los que duermen en el polvo”, ayer, en el predio “Beto” Mesa, en el contexto de Estación Ciencia Ficción, una novela que entremezcla el policial negro y el relato fantástico, en la cual conviven dos mundos, una historia de amor y desencuentros por un lado, y la distopía de los bichos, en una Buenos Aires asediada por una plaga y escenas de antropofagia.

“Una de las claves es que los que están afuera son monstruos, pero lo más importante es el monstruo interior, Jorge, el personaje, es mucho más monstruoso que los otros”, explicó Convertini, en una charla que estuvo moderada por Florencia Baez Damiano

“El título es una frase del profeta Daniel, en el Apocalipsis”, indicó.

“Es más difícil escribir para los niños que para adultos, porque en la literatura infantil hay que transmitir valores, por eso en esta novela elijo como personaje a quien menos valores encarna”, contó.

Sobre sus roles de periodista y escritor (fue jefe de policiales de Clarín) afirmó: “El periodismo me aportó poco, aunque me dio algo importante, que es vencer el miedo a la hoja en blanco. Después tuve que desaprender la forma de volcar la información; en la literatura no tenés atadura con respecto a la realidad”.

Programa para hoy

-14.00. Hora De Caro. Mis aventuras con la ciencia ficción, según Sebastián De Caro. Se repite cada una hora hasta el cierre de la jornada.

-15.00. Lectura colectiva. A 200 años de la publicación de Frankenstein.

-15.30. Obra de teatro. Complejísima, de Agustín Cuzzani, por Miguel García de León & otros.

-17.00. Volver al Futuro IV: Taller de collage e ilustración a cargo de Florencia Paccela ¿Cómo crees que será el mundo en unos años?

-18.00. Proyección. La puerta estrecha (2017) de Héctor Becerra.

-18.30. Película del Incaa. La valija de Benavidez (2016) de Laura Casabé.

Conferencias y diálogos

-16.30. Diálogo. ¿En qué anda la ciencia ficción de la zona? Los activistas del palo conversarán sobre la actualidad de la ciencia ficción en la literatura argentina de estos días. Así, una serie de escritores y críticos de Junín y la región intercambiarán sus perspectivas: José Pace, Luciano Molina, Gabriel Forte, Héctor Becerra y Miguel García de León. Modera: Florencia Baez Damiano.

-17:30. Charla con Sebastián De Caro “¿Por qué me gusta la ciencia ficción?”.

-18.30. Diálogo. El vínculo de la historieta y la ciencia ficción. Los activistas del palo II charlarán sobre la actualidad de la ciencia ficción en la historieta argentina de estos días, con una serie de ilustradores y comiqueros de Junín, Pergamino y zonas aledañas: Flor Paccela, Gabriel Peralta, Matías Nahuel Di Stéfano, Fernando Montenegro, Elías Di Stéfano, Pablo Rappa, y Esteban Ocampo. Modera: Romeo Falcioni.