Marco Lavagna: “El problema es el objetivo que se está poniendo en la política económica”

En el marco de la Escuela de Formación Política del Frente Renovador de Junín y la Fundación Ciudad Abierta, ayer disertó en la ciudad el economista Marco Lavagna, en el local partidario, en Alem 193.

El profesional se refirió al rumbo económico del país y a las cuestiones que se deben resolver, en muchos casos estructurales, de la economía argentina.

“El problema que está habiendo más allá del ajuste sí, ajuste no y el monto del ajuste, es el objetivo que se está poniendo en la política económica”, explicó en primera instancia Lavagna en su conferencia de prensa.

“El gobierno tiene en la cabeza la política del ajuste, ajuste, ajuste, y cuando nunca llegás con un desequilibrio tan grande, a tener una estabilidad en tu economía, simplemente por la vía de las finanzas, lo que necesitás es expandir. Esa es la única forma para lograr equilibrios”, destacó y agregó: “El objetivo tiene que estar puesto en cómo expandir. Cómo haces para crecer. Si crecés vas a tener más recursos. La clave es expandir, si después tenés un lugar donde recortar u optimizar gastos, hacelo, pero no podés empezar simplemente por ir haciendo ajuste tras ajuste, afectando los pilares básicos como la educación pública, temas de salud, cuando vas por ese lado, claramente no está bien. Y el motivo por el cual están yendo para ahí es porque quieren darles las señales correctas al mercado”.

Según Lavagna, “el gobierno está muy preocupado en hablarle a los mercados, darles certidumbre, cuando la prioridad debería estar en darle certidumbre al pueblo argentino, cuál es el camino, cómo vamos a salir, cómo vamos a hacer para bajar la inflación, para crecer. Ahí tienen que estar las prioridades, pero el gobierno va en otro rumbo”, apuntó.

Freno al dólar

“Con una tasa de interés al 60%, una locura, inviable, con tarjetas de crédito al 120%, el gobierno está en un círculo vicioso del que no sabe cómo salir", detalló Lavagna.

Asimismo, se refirió a “frenar la corrida, que es ahora, en el corto plazo” y afrontar “el problema estructural que básicamente es que tus cuentas en dólares no te cierran”.

Para aumentar la cantidad de dólares que entran al país, con “dólares genuinos”, dijo: “Implica exportar más y para eso tenés que crecer más”, explicó y agregó que depende de “una clara política de producción y desarrollo”.

Además, Lavagna se refirió a la “falta de credibilidad, que se le suma a la cuestión de fondo”.

Por último aseguró que “de esto se sale con un acuerdo político en serio y que el gobierno tenga ganas de abrirse a nuevas alternativas”.