Evita: Demandan la instalación de más reductores de velocidad

El barrio Evita tiene una característica muy particular que hace que su diseño sea único en la ciudad: es el trazado de sus arterias que, además de ser muy angostas, varias de ellas son sinuosas y todas de doble mano.

Esto hace que, más allá de lo pintoresco, este sector tenga inconvenientes con el tránsito, ya que los cruces de calles tienen poca visibilidad y los vehículos circulan en uno y otro sentido.

Frente a este panorama, tiempo atrás el municipio intervino para colocar reductores de velocidad, aunque los residentes de esta zona creen que harían falta dos más: uno en Venini y Fleming, y otro en Pringles y Fleming. Esta última esquina resulta un lugar clave, ya que hace poco se registró el sexto accidente allí. “Dos autos chocaron, uno de ellos se fue a la vereda de la plaza y terminó volteando los bloques de cemento con el cesto de basura, algo que sucedió a la hora de la salida de la escuela y un montón de chicos venían por el monumento”, explica el presidente de la sociedad de fomento, Juan José Falcón.

Es por ello que se solicitan los reductores. “O, al menos, que se ponga un alisado de cemento y lo pintamos nosotros de amarillo –agrega Falcón– porque, lamentablemente, el que transita por Pringles no ve si viene alguien desde Fleming, porque está tapado”.

La plaza

En las más de 18 hectáreas del barrio Evita –delimitado por la calle Tucumán y las avenidas Primera Junta, Libertad y República– viven 133 familias. Luego de años de trabajo ininterrumpido de los residentes durante décadas, en la actualidad cuenta con todas las prestaciones básicas: agua corriente, cloacas, gas natural, alumbrado público y asfalto.

Se sabe que la plaza es el corazón y el centro neurálgico del vecindario, y es un espacio aprovechado por numerosas familias y niños.

En el último tiempo se hicieron arreglos, se pintó y se colocaron plantas. Es que, según lo que explica Falcón, en esta etapa hay un vínculo más cercano con el municipio. “Con funcionarios como Mariano Spadano, Leandro Salvucci o Germán Aguilar tenemos un contacto fluido, algo que antes no existía”, asegura el dirigente fomentista.

No obstante, sobre la plaza siguen algunas demandas pendientes de ser atendidas: “Nos falta lo de siempre, que es el alumbrado. Una persona que prefiere que no la nombre nos donó un reflector para ponerlo de manera que apunte al busto de Evita, que es lo que reclama el vecino, porque por las noches hay temor a pasar por ahí por gente de otros barrios que se instalan. Nosotros habíamos acordado con el intendente, Pablo Petrecca, que iban a colocar nueve luces en la plaza, con lo que quedaría espectacular”.

De acuerdo al relato de los fomentistas, se juntan personas de otros sectores de la ciudad, ingresan a la plaza en moto, “se escudan detrás del busto y la gente tiene miedo de pasar”.

Con todo, Falcón destaca que el referente del área de Seguridad del municipio Luis Chami le presentó al subcomisario Ernesto Rodríguez, quien está a cargo de la Comisaría Segunda, “que mostró muy buena voluntad y ahora hay más patrullajes y controles en la plaza”. Porque, en definitiva, el pedido de los lugareños es “que no rompan la plaza que está hermosa, un lugar muy utilizado por las familias, y estos días que están lindos, se ve llena de gente”.

Celebración

Desde la sociedad de fomento destacan que “en general, el barrio está muy lindo” porque en los últimos meses “se han hecho muchas cosas”.

Asimismo, Falcón se muestra satisfecho porque –después de mucho tiempo– este año el barrio volvió a ser un espacio que unió a diferentes espacios políticos y sociales para una importante celebración que tiene mucho que ver con la historia del lugar: “Para el aniversario de la muerte de Eva Perón se juntaron de todas las agrupaciones e hicieron el homenaje, algo muy importante para los que nacimos en ese lugar, porque hacía muchísimos años que esto no ocurría”.