El Intendente de Junín firmó de manera digital la jubilación de un empleado

Luego de dotar de nueva infraestructura como computadoras, software y elementos técnicos correspondientes, el Gobierno de Junín se encamina para digitalizar todos los trámites, con el objetivo de que sean más accesibles, cómodos y sencillos para los vecinos de la Ciudad.

De esta manera, ahora se está trabajando en la digitalización de las firmas de los funcionarios municipales y el primer paso lo dio el intendente, Pablo Petrecca, al certificar de manera virtual la jubilación de un empleado municipal.

Al respecto, Petrecca explicó que "uno de nuestros ejes de gestión ha sido la modernización del estado municipal y la ciudad. Y cuando hablamos de esto, es simplificarles las cosas a los vecinos que cada vez que inicia un trámite debe presentar una gran cantidad de papeles. Esto a su vez pasa de oficina en oficina, lentificando cada trámite. Y en esa lentitud, hay una persona o una familia que espera una respuesta. Entonces, el objetivo es dar nuevos pasos para modernizar el estado. Y el resultado final debe ser una mejor atención al vecino".

Buscamos llegar a lo que será el expediente digital y creemos que el próximo año lo vamos a tener en pleno funcionamiento. Pablo Petrecca. Intendente de Junín

Además, agregó que "hoy estamos haciendo la primera firma digital de un empleado municipal que se jubila. Hemos dado un primer paso en esta cuestión, aunque venimos trabajando desde el inicio de la gestión, primero en equipar a todo el municipio con computadoras que no había. Luego, dotarlas de sistemas y software para que el trabajo se pueda cumplir como corresponde. Y más tarde colocar los servidores correspondientes para hacer un mejor trabajo. Estas son cuestiones internas que a lo mejor el vecino no las percibe pero que en definitiva lo hacemos pensando en ellos".

"Buscamos llegar a lo que será el expediente digital y creemos que el próximo año lo vamos a tener en pleno funcionamiento. Por tal motivo, el vecino tendrá su expediente de manera digital y podrá ir controlando cómo marcha su inquietud. Seguimos trabajando para mejorar las respuestas desde el estado a los vecinos. También lo pensamos desde el medio ambiente con la utilización de menos papel. A veces son expedientes que tienen una gran cantidad de hojas pero de esta forma vamos a ganar tiempo y una mejor respuesta al vecinos", dijo Petrecca.

Por su parte, el secretario de Modernización, Maximiliano Steffan, explicó que "el Token es el elemento externo donde se almacena la firma digital de la persona. Eso lo emite una autoridad de registro en representación de una autoridad de certificante. Nosotros estamos aplicando para ser autoridad de registro y así poder entregar estas firmas digitales en Token a los que la necesiten, principalmente los funcionarios del gobierno que lo van a tener que utilizar para realizar los actos administrativos de los trámites municipales. Esto es lo que decía el Intendente Petrecca que no se va a tener que imprimir un sólo papel más. Todo será de manera digital".

También, aseguró que "para ello deberán ir acompañados con las firmas correspondientes en los pasos que legalmente así lo requieren. Es un proyecto muy ambicioso que va a cambiar la forma de trabajar del municipio y llegará al ciudadano en una mejora del tiempo, como también ayudará al medio ambiente, a ahorrar recursos y en todo sentido es una mejora para la Municipalidad de Junín. En las primeras etapas dentro del municipio estuvimos enfocados en la mejora de infraestructura, de redes, servidores, equipos de distribución e internet, entre otras. Esto lo necesitábamos para luego poder cargar lo digital. Son etapas que se van cumpliendo para llevar todo del papel a lo digital".

"Ya estamos listos para esta siguiente etapa que requiere la firma digital de los funcionarios. En este caso ya firmamos algunos documentos que llegarán a Buenos Aires no por comisionista ni por papel, sino por email con una firma del Intendente Petrecca que ya está validada por un token con su firma digital. La siguiente etapa en la que ya estamos trabajando es la de identificar esos procesos internos que van a pasar a ser digitales. Ya tuvimos una muy buena experiencia con la boleta digital y ahora vamos a seguir con este paso que estamos dando hacia la modernización del estado", indicó Steffan.