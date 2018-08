Las entidades y el municipio volverán a reunirse por los caminos rurales

Con el eje puesto es dos cuestiones fundamentales como lo son los fondos y el ente que finalmente se conformaría en torno al manejo de los caminos rurales, el viernes se volverán a reunir miembros de las cinco entidades que representan a los productores agropecuarios del partido de Junín, con representantes del municipio, con el objetivo de avanzar en la concreción de un proyecto de entidad que administre las obras y trabajos de reparación y mantenimiento de la traza rural.

Tras la última reunión, semanas atrás, el secretario de Economía y Hacienda del Gobierno de Junín, Ariel Díaz había destacado que los ejes de la reunión habían sido en torno a los fondos que se utilizarían para el sistema que se implemente y al avance del ente que finalmente se conforme para la administración de los caminos rurales cuya extensión es de 1400 kilómetros.

Sin definición

Las expectativas por la reunión del viernes giran no solo en torno a la necesidad de encaminarse hacia una definición del ente a aplicarse sino además a una posible mejora de la negociación económica que aún no se resuelve.

Alejandro Barbieri, ex presidente y miembro de la Sociedad Rural de Junín dialogó con Democracia y dio detalles de las cuestiones que aún penden para resolver para la aplicación del nuevo sistema.

“En nuestra última reunión, el Tribunal de Cuentas quedó en consultar sobre las distintas estructuras que hemos planteado hacer. El encuadre jurídico es bastante complejo”, adelantó.

Por ahora no estamos de acuerdo con lo que plantea el municipio, por eso el viernes nos reunimos a ver si mejoran la oferta. Es el tema de los fondos destinados a lo que manejaría el ente. Alejandro Barbieri. Sociedad Rural Junín

Aunque también destacó que resulta complejo el manejo de los fondos.

Según Barbieri, la reunión será con el secretario de Economía y Hacienda del Gobierno de Junín, Ariel Díaz y el contador Mauro Jacobs puesto que aún no se logró llegar a un acuerdo.

“Hay dos temas”, puntualizó Barbieri, “por un lado el encuadre jurídico que es complejo por el tema de la Ley Orgánica Municipal y por otro, la cuestión del manejo de fondos públicos. Ellos se comprometieron a estudiar el tema, las alternativas, y ver qué reparos tener para que lo podamos hacer bien”.

Por otro lado, indicó, “además está la negociación económica. Por ahora no estamos de acuerdo con lo que plantea el municipio, por eso el viernes nos reunimos a ver si mejoran la oferta. Es el tema de los fondos destinados a lo que manejaría el ente”.

Cooperativa, asociación civil y fideicomiso

A los proyectos de conformación de una cooperativa o una asociación civil, se suma una nueva propuesta de creación de fideicomiso.

“Se va a analizar además de las propuestas, los lugares donde están desarrollándose una asociación civil y una cooperativa, en Tandil y San Antonio de Areco”, destacó Barbieri.

“El gran escollo es la Ley Orgánica Municipal que tiene demasiado reparo en el manejo de los fondos y la derivación de los mismos, por ello está todavía todo sin definirse”, aseguró.

La red vial en la Provincia de Buenos Aires se extiende en aproximadamente 120.000 kilómetros, entre rutas nacionales, provinciales y caminos municipales. En nuestra ciudad, la red suma alrededor de 1400 kilómetros.

En San Antonio de Areco y en Tandil existen proyectos de asociación civil y de cooperativa de red vial respectivamente, que resultaron exitosas y a ellos se apunta como modelo para definir el que mejor se aplique a la ciudad, de acuerdo a sus particularidades. Ambos formatos tienen diferencias técnicas que deben ser estudiadas.

Trabajos en caminos que unen Agustina con Saforcada

Mientras se busca una solución a la implementación de un nuevo sistema de mantenimiento de los caminos rurales, el municipio continúa con los trabajos de reparación en un importante camino que une las localidades de Agustina con Saforcada.

Asimismo, personal de la Dirección de Hidráulica de la Provincia realizó tareas de limpieza de un canal que desagota el agua de lluvia de Agustina.

El concejal Manuel Llovet, vecino de la localidad y el productor agropecuario, Gustavo Ratto, observaron las tareas junto al funcionario Néstor Traverso, encargado de los trabajos en los caminos rurales de todo el Partido de Junín.

“En este camino que une los pueblos de Agustina y Saforcada, la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires envió dos máquinas retroexcavadoras para limpiar el canal que desagota las aguas de lluvias de Agustina y que se encuentra en forma paralela a este camino", explicó Traverso.

"Los trabajos de limpieza comenzaron a la altura de este camino y su cruce con la ruta 7 vieja y, seguramente, en los próximos días estará terminada la limpieza de este canal. Es por eso que desde el municipio hemos comenzado con los trabajos de emparejamiento del camino mediante el uso de rabastos para que, cuando llueva, quede en óptimas condiciones, ya que se sacaron las plantas y también se ensanchó todo el camino", detalló el funcionario.

Por su parte, el productor agropecuario de dicha zona, Gustavo Ratto, dijo que "esta es una obra muy necesaria ya que la limpieza del canal servirá para desagotar el agua de lluvia de Agustina, como así también para mejorar significativamente esta vía. El trabajo que se realiza es muy bueno ya que quedará un acceso ancho, parejo y muy cómodo para sacar nuestras producciones, algo que no ocurría desde hace años. Quiero felicitar al municipio por este trabajo porque era muy necesario".