Alberto Conocchiari: “Fui víctima de una operación política desagradable”

El intendente de Leandro N. Alem, Alberto Conocchiari, brindó ayer al mediodía una conferencia de prensa para agradecer mensajes de apoyo y despejar dudas tras haber sido involucrado en “la causa de los cuadernos de las coimas”. El jefe comunal consideró prudente realizar aclaraciones al respecto, explicar por qué tuvo lugar la confusión entre distintas causas que tiene el juez Bonadio y ofreció un discurso que se extendió durante una hora.

El último viernes, José López volvió a declarar ante el juez Claudio Bonadio bajo su condición de arrepentido en la causa de los cuadernos de Centeno. De inmediato, comenzó a circular la versión de que el exsecretario de Obra Pública habría vinculado a intendentes con las coimas durante el gobierno de Cristina Fernández.

Un listado de jefes comunales opositores circuló en redes sociales y en la nómina figuraba Alberto Conocchiari. El periodista Eduardo Feinmann nombró a los presuntos involucrados y luego debió rectificarse por mezclar dos causas distintas del juezClaudio Bonadio. Este hecho generó malestar entre los jefes comunales mencionados y muchos decidieron aclarar los tantos.



“Los tiempos que corren nos obligan a hablar de cosas lamentables y me pareció que debía explicar las circunstancias” dijo Conocchiari y agregó “he recibido cientos de mensajes de apoyo, como nunca, ni en una campaña electoral he recibido tanto apoyo y lo agradezco infinitamente. Junto a otros intendentes, he sido víctima de una operación política desagradable, me involucraron en una causa a partir de un hecho anterior”.

El intendente explicó a qué se debió la confusión: “hace un tiempo hubo una convocatoria de intendentes por parte del juez Bonadio, muchos de la provincia de Buenos Aires y otros de otras provincias; querían que diéramos explicaciones sobre unos subsidios recibidos durante el gobierno anterior con destino al programa GIRSU (Gestión Integral de Residuos Sólidos). Me llamó la atención que justo fuera el juez Bonadio quien me citara, pero fui con tranquilidad de conciencia, llevé documentación vinculada al subsidio que recibimos y más; no presenté un escrito, contesté todas las preguntas… no tenía nada que esconder”.

Conocchiari agregó que “por ese subsidio nos iban a dar cinco millones de pesos y nos dieron la mitady esta administración municipal, que se hace cargo de todo lo que puede, invirtió más dinero y está correctamente gastado, hecha la rendición de cuentas con facturas y documentación, aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente, por el Tribunal de Cuentas y por el Concejo Deliberante en ejercicio”.

Conocchiari se refirió a Eduardo Feinmann y dijo “parte de la lista de los intendentes convocados en ese momento es la que tomó el periodista para vincularnos a la causa de los cuadernos de las coimas, claramente es una operación política, se nota que fue algo totalmente digitado, destinado a desprestigiar a intendentes opositores” y agregó “luego Feinmann se rectificó, dijo que era un error, que no era la causa de López sino otra, pero por la repercusión que tienen los medios nacionales, el daño ya estaba hecho y, por supuesto, siempre está la gente que milita con eso en lo local, festejando con alegría y potenciando el daño”.

Consultado por Democracia acerca de si lo había sorprendido ver su nombre en la lista de presuntos involucrados, Conocchiari dijo que “me sorprendió ver que aparecía en la nómina porque tengo escaso peso político fuera del distrito y no planteé ninguna candidatura, me sorprendió pero no lo tomé como algo personal, me metieron en un paquete de opositores” y agregó “no tengo posibilidad de hablar con la gente que hizo este trabajo sucio pero les diría que se despreocupen, que me voy a ir solo cuando me vaya”.