"Cartas al Mar", una muestra centrada en la fuerza de la identidad

El pasado viernes quedó inaugurada la muestra “Cartas al Mar” del artista capitalino Néstor Goyanes, con la curaduría del Dr. Samir Assaleh, profesor de la Universidad de Huelva y director del departamento de Didácticas Integradas en la universidad.

Ambos fueron entrevistados por TeleJunín, para el programa Salón Vip, que conduce Caño Martino y dieron detalles de la muestra.

“En 2007 realizamos un proyecto en el museo de Huelva, que se tituló ‘Viajeros, inmigrantes y aventureros’ y aquel trabajo fue una base para Néstor a nivel creativo ya que instauró en su obra un nuevo camino. Que de algún modo no iba a abandonar y no abandonará jamás”, contó Assaleh durante la entrevista.

“En su obra tiene algo que es la identidad, un tema que ocupó a los artistas de la posmodernidad de los años 70, de los 80 y sigue siendo importante. Es el viaje de aquellas personas en Europa que emigraron a Argentina y América Latina. Y un tema que es la base de la obra de Néstor: las cartas que intercambiaron los emigrados a Argentina con los diferentes países europeos”, destacó.

La obra está compuesta por las cartas escritas por familiares de migrantes en Europa y por emigrantes en Argentina: “son cartas de alegría, cartas de tristeza, de grandes acontecimientos, cartas rotas, tachadas, cartas que nunca llegaron a su destino. Y dentro de esas cartas, fotos, recuerdos”.

Assaleh aseguró: “Creo que la obra está cargada de sentimientos muy potentes. Es merecedora de estar expuesta en los mejores museos del mundo. Una obra gráfica atrevida que va a aportar muchísimo al ámbito de la gráfica”.

Por su parte el profesor Néstor Goyanes recalcó su felicidad de estar nuevamente en la ciudad “Quería volver y devolver lo que me dio la ciudad cuando vine hace años. Ahora vuelvo más caminado con más experiencia”, destacó.