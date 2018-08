A partir de mañana los gremios docentes cumplirán 72 horas de paro

Tras el rechazo de la última propuesta salarial efectuada por la Provincia días atrás, el Frente de Unidad Docente bonaerense (FUDB) anunció un nuevo paro por 72 horas que se realizará esta semana, a partir de mañana y hasta el jueves inclusive.

El gobierno de María Eugenia Vidal ofreció el pasado jueves un aumento del 19% hasta septiembre, 210 pesos de material didáctico y el compromiso de las autoridades de volver a reunirse en octubre para “cerrar el año”.

En concreto el Gobierno propuso un aumento del 20,7% y dijo que esa cifra “está por encima de la inflación”. Si bien es cierto que el Ejecutivo se corrió del 15% que arrastraba desde febrero, también lo es que la suba que conforma salario es del 19%: el 1,7% restante corresponde a “material didáctico” y es una suma no remunerativa.

Ese 1,7% se calcula sobre el salario inicial de un maestro de grado, que sigue a valores de 2017 ($12.500) y representa de ese modo $212,5.

“No tenemos expectativas”

María Inés Sequeira, secretaria de Udeb aseguró: “Creemos que va a haber un alto acatamiento porque son las 72 horas que quedaron pendientes cuando se fijó la conciliación obligatoria y el Gobierno provincial no cumplió con llamarnos en esos quince días de la conciliación”.

Asimismo, si bien la Justicia ordenó aplicar la cláusula gatillo debido a la inflación, según Sequeira “el gobierno no hizo caso a esto. Desde el primer momento la propuesta no incluyó cláusula gatillo”.

“Vamos a llevar adelante las 72 horas de paro que fueron votadas por todos los docentes de la provincia de Buenos Aires y va a haber movilización. Luego haremos consultas para ver como se sigue. Seguramente haya un nuevo congreso”.

Sequeira duda de que un arreglo esté cerca: “No tenemos expectativas en cuanto a un arreglo. Continuamos con un salario igual al de diciembre de 2017. Todos los adelantos por futuros aumentos se realizaron de manera unilateral y no conforman salario. Por eso no va al aguinaldo, no repercute en nuestro escalafón. Creo que no hubo un acuerdo paritario que haya tardado tanto en resolverse”, apuntó.

Actividades durante la medida

Francina Sierra, secretaria de Suteba, destacó que el rechazo de la propuesta es “básicamente porque contiene sumas no remunerativas que no impactan en ningún ítem de los que conforma nuestro salario”.

Asimismo indicó que “contempla material didáctico que ya había sido pagado y de bolsillo quedaba muy poco. No se propone sistema de revisión ni cláusula gatillo, ni monitoreo que permita actualizar automáticamente salario ante la inflación que sabemos que va a ser mucho más que un 20,7%”.

Sobre las 72 horas de paro, del mismo modo que Sequeira explicó que “este paro había quedado en suspenso luego de acatar la conciliación obligatoria y luego de la reunión paritaria del jueves 23 de agosto, sin los resultados esperados, se llevarán adelante este martes, miércoles y jueves”.

Sierra indicó que hoy se reunirán para definir las acciones a llevar a cabo.

“Hoy consensuaremos en el marco del Frente de Unidad Docente las actividades para el día martes. El miércoles vamos a marchar hacia la gobernación en La Plata y el jueves haremos actividades distritales. A lo largo del día de hoy las anunciaremos”, estimó.