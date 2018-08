Por obras, cambia el acceso al HIGA

Desde la dirección del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín informaron que, debido al inminente comienzo de las obras de refacción y modernización del servicio de Guardia de Emergencias del establecimiento, a partir de mañana ya no se podrá ingresar en forma ambulatoria por el ingreso de Intendente de la Sota, el cual queda exclusivamente reservado para las emergencias.

“Todos los pacientes que concurran a la guardia deben ingresar las 24 horas por la puerta de Lavalle y dirigirse a los consultorios externos donde funciona la atención de demanda espontánea”, señalaron.

Y agregaron: “Estaremos trabajando bajo esta contingencia durante al menos cuatro meses, aunque la obra completa llevará aproximadamente un año”.

“Nos disculpamos por las molestias que pudieran ocasionarse por este motivo pero aseguramos que la atención de las emergencias no se verán afectadas, encontrándose los mayores inconvenientes en la atención de consultorio, por lo cual recordamos y solicitamos hacer uso de los sistemas y servicios previos a los mismos como son:

-CAPS-Unidad sanitaria más cercana a su domicilio.

-Consultorios externos en horario de 8 a 18, recordando que el Hospital es una institución de segundo nivel de complejidad y por tanto, lo lógico sería que los pacientes concurran derivados desde los centros de salud o en el caso de pacientes de PAMI desde su médico de cabecera”.

“Es sabido que no hay mejora sin esfuerzo y esta mejora del servicio de nuestra Emergencia nos impacta a todos. El resultado final será para una mejor atención para toda la comunidad”, cerraron.