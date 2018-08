El Municipio cruzó al FR por el complejo Santa Paula

Tras las críticas del Frente Renovador, que le recordó al municipio que este es el tercer invierno que está cerrada la pileta del complejo Santa Paula, desde la gestión de Pablo Petrecca afirmaron que realizaron un trabajo muy intenso para poner a punto el natatorio, y retrucaron que “se encontraba en pésimas condiciones”, al tiempo que agregaron que “con el aporte del Gobierno de Junín se refaccionan distintos sectores para que pueda ser habilitado”.

Fernando González, regente del CEF N° 55, afirmó: “Nosotros tenemos destinadas 72 horas de actividad acuática. Eso da un número aproximado de 400 alumnos y en ese caso, el lugar debe tener todas las medidas de seguridad. Lo que hicimos fue recurrir, desde el equipo directivo, al Municipio y al Consejo Escolar para obtener esas medidas que se necesitan, y nos dieron respuestas”.

Y agregó: “Cada vez que un técnico venía y nos decía qué se debía arreglar, desde el Consejo y la Municipalidad nos han dado una mano, y sinceramente estamos muy agradecidos”.

“Estaba en ruinas”

Por su parte, el arquitecto Fernando Lamelza, de obras públicas del Gobierno de Junín, hizo hincapié en los arreglos que se fueron haciendo y los que aún faltan para dar inicio a la pileta climatizada: “Cuando vinimos a hacer un relevamiento de lo que se debía hacer, esto estaba clausurado por la Dirección General de Infraestructura Escolar, porque realmente estaba en ruinas, por la falta de mantenimiento. Lo que hicimos fue traer un técnico especializado en combustión, un matriculado en gas del Servicio Gas Junín y corroboraron todo el peligro que tenía el establecimiento, tanto de gas como en electricidad”.

Lamelza explicó cómo se trabajó para poder poner en marcha este edificio: “Primero elaboramos la documentación con la construcción de los planos del complejo. Luego, se hizo un informe con un técnico en seguridad e higiene. Contactamos con superintendencia de Bomberos para hacer la habilitación correspondiente; y así con cada uno de los detalles que encierran la seguridad del lugar. Gas Junín, puso una serie de condiciones por lo que tuvimos que hacer, a través del especialista matriculado, una serie de acondicionamientos en el sector de la caldera, tuvimos que cambiar toda la cañería de gas con material de acero inoxidable. Se hizo un sondeo del casco de la caldera por ultra sonido, que también fue acondicionada y lo que nos estaría faltando para que pueda funcionar todo bien y que se habilite el servicio, es el quemador. Se tuvo que mandar a fábrica para que se homologue, que no lo estaba”.

El arquitecto, siguió detallando los arreglos y acondicionamientos del complejo, diciendo que “lo mismo nos pasó con el medidor que se encuentra en la puerta, que tuvimos que armar uno nuevo, con todo lo que nos piden desde la empresa. Además de todo lo que tiene relación con los generadores para el armado de la carpa. La verdad que fue como arrancar de nuevo, porque tuvimos que mirar cada uno de los lugares, como los desagües, donde había problemas ya que estaban picadas las salidas y en cada desagote, esa cantidad de agua iba a parar a la calle. Eso generaba una queja constante de los vecinos porque vivían con las calles inundadas. Agradecemos que no haya pasado nada en estos años, porque hubo suerte, pero podría haber pasado cualquier cosa”.

Luego de hacer un recuento de los arreglos que se tuvieron que hacer en el Santa Paula, Lamelza apuntó sobre las críticas generadas por el estado de la pileta climatizada: “Nosotros no hacemos a propósito esto de tener cerrada la pileta. Realmente es molesto escuchar que se habla cuando no se sabe. Entonces, como técnico, invito a quienes ejercen con todo su derecho la crítica, que me llamen. Ahí les contaremos que estos son nuestros tiempos reales, y les contaremos lo que estamos haciendo. No son cuestiones políticas. Encantados les informaremos, junto a todo el equipo el trabajo que estamos haciendo”.

Pueyo: “Hay un gran trabajo”

Daniel Pueyo, de la subsecretaría de Deportes y Educación del Gobierno de Junín, acompañó lo expresado por el arquitecto y el regente del CEF 55: “Esto es un trabajo en conjunto, es lo que nos propone el intendente Pablo Petrecca, que sea minucioso en cada detalle. En casi tres años de gestión, nunca salimos a responder a la confrontación, pero esta vez debemos hacerlo porque hay un gran trabajo de todo un equipo. Si bien, hoy estamos nosotros tres refiriéndonos sobre este tema, hay muchísima gente detrás. Invitamos a esos dos concejales a que vean que para nosotros no es un circo, sino que para nosotros el deporte es los 400 chicos que vienen aquí. El deporte para nosotros es los casi 1500 chicos que van al predio Beto Mesa, un predio que nunca pudieron habilitar, al igual que acá. Donde en doce años nunca pusieron atención en que era una escuela más”.

"Es la propuesta del Intendente, que las cosas cuando se hagan que se hagan bien, y esto es una muestra de que vamos hacia adelante”, finalizó Pueyo.