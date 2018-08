Acto de conmemoración por los 20 años del Consejo de la Magistratura

Por iniciativa del actual Presidente de la Institución, Dr. Miguel A. Piedecasas, el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación conmemoró los 20 años de actividades desde su primera integración en 1998 con una serie de actividades en el Salón Dorado del Teatro Colón de Buenos Aires.

Allí estuvieron presentes autoridades del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín, reconociendo al Dr. Piedecasas como uno de sus colegiados, quien a su vez presidió el acto.

Su presidente, el Dr. Pablo Miguel Rasuk, y su vicepresidente 1 ° Dr. Marcelo Fabián Miano entregaron una placa conmemoratriva haciendo distinción del cargo y la tarea llevada a cabo por el Dr. Piedecasas.



El acto contó además con la presencia de los consejeros Luis María Cabral, Pablo Tonelli, Leónidas Moldes, Adriana Donato, Mario Negri, Gabriela Vázquez y Jorge Daniel Candis, así como también de los ex consejeros que integraron el Cuerpo durante sus cinco conformaciones.

Durante el desarrollo del encuentro se presentó un video institucional que contó con la participación de algunos de los actuales y ex consejeros, quienes compartieron sus reflexiones sobre su experiencia personal en el Consejo, así como respecto al rol del Consejo en nuestra sociedad.

Seguidamente, los ex presidentes Alejandro Sanchez Freytes, Cabral, Mariano Candioti, Mario Fera, Donato, Vázquez y Piedecasas recibieron una distinción por haber ejercido la presidencia del Cuerpo.

El cierre estuvo a cargo de presidente del CMN quien ofreció su reflexión sobre el pasado, presente y futuro del organismo.