El Frente Renovador reclama por la pileta climatizada del Santa Paula

Concejales del Frente Renovador manifestaron su “preocupación por el estado del natatorio Santa Paula y por la falta de oferta pública y gratuita para los deportes en pileta”, según un comunicado.

Al respecto, el concejal Hugo Talani expresó que "el natatorio fue cerrado momentáneamente en el año 2016 para realizarle refacciones y cambiar la estructura de climatización. Sin embargo, a pesar de haber invertido cientos de miles de pesos en el lugar aún no se a puesto en funcionamiento. Vemos que aquí también hay ineficiencia por parte del municipio".

"Con los concejales visitamos el lugar bastante seguido para ver el estado del complejo, y siempre nos encontramos con el mismo panorama. Esperamos que los recursos invertidos en este complejo no se desperdicien y comience a funcionar a la brevedad. Lo único que vimos en estos últimos 3 años son puestas en escena para la foto, y luego sigue clausurado", afirmó Talani.

Por su parte, el concejal Maxi Berestein agregó que "lamentablemente las actividades de invierno que se realizaron en el complejo Santa Paula por más de 20 años se han discontinuado completamente. Tanto los nadadores en competencia, como los adultos mayores, y los niños de las escuelas solo han podido continuar sus tareas si contaban con los recursos económicos para hacerlo en las ofertas privadas".

"Poner en funcionamiento la pileta climatizada tiene que ver con la ciudad que pensamos, en pos de fomentar el deporte y la vida sana. La promoción del deporte fue central en la gestión del ex Intendente Meoni y debería ser una política pública que los juninenses debemos mantener en el tiempo, independientemente de quién gobierne", sostuvo Berestein.

Además, el concejal massista agregó que "la gestión de Petrecca utiliza el deporte solo para hacer circo, gasta ciento de miles de pesos en traer a ex futbolistas a dar una charla de una hora o para que la llama olímpica dé una vuelta a la plaza. A los clubes los ayuda porque lo tuvimos que obligar a través de una ordenanza, pero en vez de hacerlo con recursos de libre disponibilidad usa los recursos del fondo educativo. Es evidente que en materia de deporte, como en otras áreas, sólo se busca la foto", finalizó Berestein.