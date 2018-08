Campaña sobre el uso responsable de los puntos verdes

La Subsecretaría de Medio Ambiente junto a la Dirección de Juventud, estuvieron en el barrio Respuela y en la plaza Marcilla donde dialogaron con los vecinos sobre el uso responsable de los puntos verdes que se encuentran en cada plaza.

La recorrida continuará por los diferentes sectores de la ciudad por donde se encuentran los puntos verdes.

Sobre esta actividad, la coordinadora de Medio Ambiente, Cecilia Laffaye, dijo que “son nueve los puntos verdes que hay en la ciudad y hoy estamos concientizando y divulgando este programa sobre el uso responsable de los mismos. Son para colocar materiales reciclables y no va cualquier cosa. Queremos que los vecinos se enteren de que los pueden utilizar de lo que va separando en su casa”.

“Muchos vecinos conocen a estos puntos verdes y son usuarios de los mismos. La mayoría están muy contentos pero nos dicen que encuentran muchos materiales de los contenedores que no deben estar allí. Hemos encontrado animales muertos, un inodoro y son cosas que no pueden estar en estos puntos verdes. Cuando hablamos de materiales reciclables son los limpios y secos y pueden ser plásticos, papeles, cartones, vidrios y metales”, dijo Laffaye.