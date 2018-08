Gremios advierten por pérdida del poder adquisitivo y fuerte retracción económica

La retracción del consumo, la disparada del dólar, la inflación y los nubarrones en la economía del país repercuten negativamente en distintos sectores de nuestra ciudad, por lo que Democracia realizó un relevamiento con representantes de varios gremios, que coincidieron en trazar un panorama con signos de alarma, sin distinción de rubro o actividad, donde la cadena se corta primero por los eslabones más vulnerables, los trabajadores, las pymes, los pequeños comerciantes.

Azil: “Va a ser muy difícil recuperar el salario”

Héctor Azil, secretario general de ATSA Junín, afirmó a Democracia que “con respecto a la salud, desde hace muchos años Junín pasó a ser un polo concentrador de la atención de la salud de gran parte del interior de la Provincia, sur de Santa Fe, y este de La Pampa, con lo cual la expansión del sector ha sido muy importante”.

Y agregó: “Desde hace un par de años estamos sufriendo una retracción en nuestro sector, por los problemas que generan las obras sociales, fundamentalmente la provincial y la nacional, IOMA y PAMI respectivamente, además del impacto de los tarifazos en las clínicas y sanatorios, que son enérgico-dependientes, consumidores intensivos de luz y gas, lo cual trajo un desbalance económico en las empresas”.

“Hay dos tipos de problemas, los económicos y los financieros, económico es cuando no trabajás y, por ende, no generás; y financiero es cuando trabajando por ahí los valores no son acordes, la inflación complica la reposición de los insumos, porque al momento de comprarlos ya tienen otro precio, y muchas empresas se funden trabajando”, señaló.

“La inflación es mucho más grande de la que se ve reflejada, si mirás la mayorista, siempre es el doble que la minorista, muchas empresas están absorbiendo el precio porque hay una caída en las ventas”, advirtió el gremialista y ex candidato a intendente por el PJ.

Con respecto a las negociaciones salariales –en un rubro que venía obteniendo buenas salarios- afirmó: “Pasamos por todos los esquemas, una primera negociación, de droguerías y especialidades medicinales, que se cerró antes de la corrida y el acuerdo con el FMI, con un 25 por ciento de aumento con cláusula gatillo automática. Pero en los otros convenios ya no pudimos, obtuvimos un 30% sin gatillo. Y para el sector mayoritario, que son los trabajadores de clínicas y sanatorios, nos costó muchísimo, se firmó el acuerdo estando vencido el salario, y si estamos en esta situación ahora, en febrero del año que viene no sabemos cómo vamos a estar, no sabemos de cuánto va a ser la inflación, algunos hablan de más de 30% o incluso cerca de un 40%, con lo cual el año que viene va a ser muy difícil recuperar el poder adquisitivo del salario”.

“Por un lado los medicamentos están aumentando enormemente el precio, el abuelo va con tres medicamentos recetados por el médico y como no le alcanza la plata, le pregunta al farmacéutico cuáles puede no tomar y se lleva uno, es terrible lo que está pasando”, lamentó.

“El FMI pone condicionamientos y no le interesa el bienestar de los argentinos, puso la plata para financiar la fuga de capitales y cargarnos esa deuda a todos, la plata entró para eso, no está en ninguna obra, está para fortalecer las reservas –que sin embargo siguen cayendo- y el sistema financiero”, advirtió.

Y añadió: “La economía se rige por flechitas, todas las flechitas que tienen que ir para arriba están para abajo, y las que tienen que estar para abajo, están para arriba, en este contexto es muy difícil ser optimista”.

Sobre el desarrollo de los próximos acontecimientos, dijo: “Espero que este gobierno termine cómo tiene que terminar, con una elección democrática, en octubre del año que viene, y ojalá que este gobierno haga lo mejor posible para que no nos deje un país incendiado, como pasó en 2001”.

Melo: “Los más perjudicados son los comercios chicos”

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de Junín, Federico Melo, afirmó a este diario la realidad del rubro mercantil “no escapa a la realidad de todos los sectores” y en esta línea advirtió que la caída del consumo repercute de manera muy negativa “en los pequeños comerciantes, que son los grandes dadores de empleo”.

“El comercio tiene diferentes sectores, se han instalado muchas empresas multinacionales en la ciudad, de grandes superficies, que por ahí tienen más posibilidades que los pequeños comercios, los comercios chicos son los grandes dadores de trabajo en la ciudad y son los que más están siendo afectados por el encarecimiento de los servicios, los alquileres, y muchas veces el empleador deja para lo último al empleado”, afirmó.

Y acotó que la cuestión del salario es primordial porque dinamiza el consumo. “Es muy contradictorio que hasta las mismas cámaras empresariales salieron a decir que hay que reactivar la paritaria, cuando generalmente uno discute con las cámaras empresariales, esto quiere decir que los propios empresarios se están dando cuenta que los trabajadores no tienen dinero en el bolsillo y que no pueden hacer las compras que hacían habitualmente”.

Según el dirigente mercantil, “se ve reflejado mes a mes cómo va cayendo el consumo y hay sectores como el calzado, la ropa, consumos que por ahí se pueden postergar, que la están pasando muy mal”.

“En grandes superficies no estamos teniendo problemas de despidos, pero sí lo que estamos notando es la falta de incorporación. Septiembre es complicado, es un mes de poca venta de por sí, por eso el gran desafío es ver cómo llegamos a fin de año”, afirmó.

“Lo que estamos viviendo es algo tremendo, y los más perjudicados son los más vulnerables, los comercios chicos, las pymes, y los trabajadores, por supuesto. Al empresario le cuesta cuidar los puestos de trabajo y al empleado le cuesta llegar a fin de mes y mantener a su familia”, dijo.

“Lo preocupante es que se están viendo algunas desvinculaciones en comercios de electrodomésticos, por lo que estamos haciendo reuniones muy frecuentes con supermercados, con la Sociedad Comercio e Industria, pero es un problema macro, nacional, y tiene que ver con que la economía no encuentra el rumbo”, alertó.

“El próximo cambio tiene que tener un sentido de justicia social importante, porque si bien uno quiere ser demasiado crítico, este gobierno ha tomado caminos erróneos, me voy a meter en otro gremio, pero cómo va a ofrecerle un 20% a los docentes, cuando la inflación va a superar el 30 por ciento”, remarcó. “El Big Sale no alcanza, son políticas que pueden ayudar en un momento determinado pero no cambian la tendencia de lo que está pasando, y el plano nacional no ayuda”, cuestionó.

Sierra: “Pretenden que firmemos un acuerdo salarial a la baja”

En el contexto del paro de 72 horas dictaminado por los gremios docentes bonaerenses para la semana próxima, Francina Sierra, titular de Suteba Junín, afirmó en diálogo con Democracia: “El plan de lucha se va a profundizar porque el gobierno no está tomando nota de lo que venimos reclamando desde principios de año, que es salario digno y condiciones dignas de trabajo, por eso creemos que la medida va a ser contundente”.

Y agregó: “El gobierno de Vidal ofreció un 20,7%, que es un número engañoso, porque hay muchas sumas no remunerativas, que no impactan en ningún ítem de recomposición salarial, mientras que la propuesta no contiene cláusula gatillo. Pretenden que firmemos un acuerdo salarial a la baja y no lo vamos a hacer, porque las proyecciones de inflación se acercan a un 35%”.

Gauna: “Con los tarifazos y la inflación no hay bolsillo que aguante”

Miguel Gauna, titular de Camioneros de Junín, afirmó a este diario: “Si bien siempre tuvimos salarios altos, la realidad es que el poder adquisitivo se ha deteriorado un montón, y si bien los choferes de combustibles están un poco mejor, hay otros que la están pasando mal. Con estos tarifazos y la inflación no hay bolsillo que aguante”.

“El trabajo del camionero es muy sacrificado, los choferes sufren mucho en la ruta, comen mal, duermen mal, son discriminados”, señaló el líder camionero.

“Con una inflación que va a ser del 32,5 por ciento, como mínimo, más allá de que firmamos una paritaria del 25% en julio, con cláusula de revisión, no hay salario que alcance. Uno no puede entender tanta insensibilidad, cuando la escucho hablar a la Gobernadora con los maestros, cuánto quieren sacrificar a la gente”, lamentó.

Diotti: “Cada mañana es un desfile de gente sin trabajo”

Eduardo Diotti, secretario general de la Uocra seccional Junín, afirmó a Democracia que la situación que atraviesa el rubro “es muy mala. Solo está la obra de la autopista en la Ruta 7, que ojalá que no se pare, porque sería un desastre. Todos las mañanas vienen alrededor de 40 personas al gremio a pedir trabajo, no pueden pagar el alquiler, la luz, y al haber tanto desempleo, muchos inversores se abusan”.

“Estoy luchando para ver si sale la obra en la Ruta Nacional 188, que daría empleo a 25 personas, el obrador está en Junín”, dijo. Y añadió: “Hay algunas obras privadas, pero está el que la frenó, el que no quiere poner más plata, y los que se aprovechan, por eso estamos redoblando las inspecciones, para que no haya trabajo en negro, que es lo que quiere este gobierno. Cada mañana es un desfile de gente sin trabajo, y hay gente que no es de la construcción, son cadetes, changarines, jóvenes de entre 18 y 25 años que no tienen trabajo”.