Casella: "Elegimos la empresa porque se ajustó más en precio y calidad"

Tras la aprobación de la licitación en el Concejo Deliberante para la operación y saneamiento del relleno sanitario de Junín, la subsecretaria de Medio Ambiente del municipio, Perla Casella, afirmó que eligieron a la empresa “porque se ajustó más en precio y calidad”.

"Fue un proceso bastante largo ya que nosotros hicimos una licitación pública y el pliego estuvo disponible en la web municipal y publicado en diarios. Para esta tarea, se presentaron tres empresas, pero una de ellas en el día de apertura de sobres, no cumplió los requisitos por lo que tuvimos que dejarla de lado. Nos quedaron dos de las cuales analizamos en profundidad cada uno de los proyectos. Para ello tuvimos un tiempo en donde no sólo medio ambiente lo analizó sino que también pasó por la parte legal y la de licitaciones. Y entre todos decidimos que la mejor empresa era EVA S.A.".

El contrato tiene una vigencia por siete años ya que el actual relleno con sus membranas y capas tiene una duración de 3 años y por lo tanto se deberá ir construyendo otra para que opere como corresponde. De esta forma, por los próximos siete años, la ciudad tendrá un relleno sanitario funcionando normalmente y con el control mensual por parte del Municipio para que ello ocurra.

Además, agregó que "nosotros teníamos uno de los basurales a cielo abierto más grande la provincia y gracias a las gestiones del Intendente Petrecca y su equipo de trabajo pudimos sanearlo y convertirlo en un relleno sanitario. Había muchos riesgos como los incendios y por suerte lo pudimos concretar para comenzar una nueva etapa. Se saneó el basural y se construyó una celda con las membranas y con todos los requerimientos que se necesitan para que la gestión de residuos no contamine. Este fue el primer paso y ahora había que operarla ya que todos los días entran 100 toneladas al relleno sanitario. Buscamos alternativas, contactamos especialistas y nos informamos para ver cuál era la mejor opción. Si tenía que ser municipal, mixta o que la haga una empresa pero supervisada por el Municipio. Y todo nos llevó a que la mejor opción era licitar para que una empresa se haga cargo de la operación".

"También vamos a avanzar en el reciclado y la empresa tendrá que construir la planta de reciclado. Había una pero se abandonó y ya no existe más, lamentablemente. A su vez, debemos ampliar la celda existente ya que la misma tiene una duración de 3 años y por eso el contrato es por siete años. Había alguna duda con respecto a este punto y por tal motivo lo queremos aclarar. Por siete años no vamos a tener ningún tipo de problemas. Y también se llega a ese monto mensual para la empresa ganadora ya que está incluida la ejecución de una nueva celda. También habrá inversiones en infraestructura que le falta al lugar como luz, agua y varias cuestiones más", dijo Casella.

Luego, agregó que "la idea es llevar a tener un centro ambiental completo que fue nuestro norte y por el cual venimos trabajando desde hace años. Queremos que los residuos se dispongan como corresponde, se haga el reciclado y que tengan los controles ambientales, que también están incluidos en la licitación. No dejamos nada que quede librado al azar porque nos cuesta mucho a los vecinos poder mantener este lugar. Nosotros somos los responsables y los vamos a controlar como corresponde. Quedamos muy conformes porque las dos empresas que se habían presentado tienen experiencias en varios lugares. A EVA S.A. la elegimos porque se ajustó más en precio y en la calidad del proyecto presentado en base a lo que nosotros buscábamos".

Para finalizar, Casella, expresó que "ahora habrá una gestión de residuos para que nunca más se nos transforme en un basural. Los vecinos tienen que seguir sacando su basura como hasta ahora. Nosotros vamos a seguir avanzando en el reciclado para llegar a que cada uno de nosotros pueda hacerlo desde sus hogares. Hoy están los puntos verdes para realizar esta tarea. También estamos trabajando en paralelo con los recuperadores que tenemos en el relleno sanitario para que puedan aprovechar los materiales y puedan tener mayores recursos. Además, la idea es que puedan trabajar dentro de la planta de reciclados. Vamos dando pasos en paralelo con respecto a este tema".