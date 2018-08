144 Viviendas: Afirman que solo se arreglan algunas calles

El barrio Municipal 144 Viviendas es uno de los beneficiados por las obras del proyecto del Cuadrante Noroeste. A partir de esta iniciativa, el sector tuvo “bastantes mejoras”, de acuerdo a lo que explican los referentes de la sociedad de fomento. Es así como se puso el cordón cuneta en las calles de ingreso al barrio, como Niñas de Ayohuma, Carlos Gardel y Del Valle Iberlucea, así como el perímetro de la plaza.

No obstante, todavía hacen falta más mejoras para que los lugareños estén completamente satisfechos. Entre ellas, el arreglo de calles, la extensión del alumbrado público y alguna medida como para controlar el tránsito.

Infraestructura

Así como se advierten mejoras en algunas arterias de este sector, los residentes remarcan que en las paralelas a Pastor Bauman la situación es bien distinta. En Rusahil, Calp y Noir todavía no hay cordón cuneta y allí “se necesita un poco de mantenimiento”, según dice el vicepresidente de la sociedad de fomento, Jorge Bonardi. En esas calles “hace un tiempo que las máquinas no pasan, están un poco quedadas y también hace falta un relleno y elevarlas un poco porque han quedado en desnivel con los trabajos que se hicieron”.

Los vecinos aseguran que con las lluvias esos lugares “se ponen difíciles porque la caída que tienen, que es pronunciada, y el agua se lleva mucho la tierra y se dificulta”. Es por ello que demandan el paso de las motoniveladoras en ese sector, aunque aclaran que las máquinas sí pasan por las calles que tienen cordón cuneta.

Otro punto sobre el que los residentes ponen el acento es el del alumbrado público. “Faltaría un poco en algunas calles que están oscuras –explica Bonardi–, y estamos esperando porque tuvimos la promesa de que se iban a poner luces de led, que hoy están colocadas en la plaza pero al resto del barrio le haría falta. Eso lo habíamos charlado y nos dijeron que se iba a hacer con las obras del Cuadrante, por eso estamos esperando que finalicen con todo a ver si tenemos solucionado el tema de la iluminación”.

En tanto, la plaza del barrio “está bien, con sus juegos sanos, está cuidada y mantenida”. Inclusive, hace algunas semanas atrás miembros del Rotary Club plantaron árboles y donaron una hamaca para chicos con discapacidad.

Tránsito

En referencia al tránsito, aseguran que “está bastante organizado”, aunque en Pastor Bauman hay temas a considerar: “El problema es en los horarios pico, como todo, y se ve que se anda ligero. Si bien tenemos reductores de velocidad cada 200 metros, son los negros, planos, y muchos lo pasan como vienen, no los respetan”.

Muchos chicos de este barrio y los linderos que concurren a la Escuela 19 pasan por este lugar, que se torna muy riesgoso, sobre todo al mediodía o la mediatarde. “Se necesitaría algún elemento que reduzca más la velocidad o sería bueno que se vea la presencia de algún inspector. Los controles se hacen en Bauman cerca de la vía, y por ahí sería bueno que se acerquen al barrio como para prevenir”, afirma Bonardi.

Seguridad

Tiempo atrás los fomentistas reclamaban porque los servicios de entrega a domicilio y los taxis se negaban a entrar a este sector por la inseguridad.

De acuerdo con el relato de Bonardi, esta situación se modificó: “Taxis entran, me ha pasado, en lo personal, de comprobarlo. No sé si todos ingresarán, pero hay quienes sí lo hacen. Y con los deliverys pasa lo mismo, según quién quiere ir y quién no. Nosotros podemos decir que está tranquilo el barrio, no tenemos problemas, la policía pasa y no nos enteramos de que haya habido algún hecho últimamente”.

No obstante, el dirigente barrial lamenta que, teniendo un destacamento de la Policía Local a pocas cuadras, los efectivos de esa fuerza no tengan presencia en el sector: “Lo hablamos con el intendente, con diputados y senadores, con las autoridades policiales, y no podemos lograr que la policía local, estando acá nomás, llegue a nuestro barrio. No sé cuál es el motivo, no lo entiendo, por qué estando tan cerca no vienen. Sí se ve que pasan los móviles del Comando de Patrullas”.