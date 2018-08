En Junín cayeron un 22,5 por ciento las ventas de automóviles cero kilómetro

La retracción del consumo y los cimbronazos en la economía provocaron una caída en la venta de autos cero kilómetro, motorizada fundamentalmente por el encarecimiento del precio de las unidades y la financiación. De hecho, según estadísticas de la Dnrpa -obtenidas por este diario-, en julio pasado se registró una merma en los patentamientos de 22,5 por ciento, en comparación con el mismo mes de 2017.

Así, las inscripciones iniciales pasaron de 195 en julio de 2017, a 151 en julio de este año (-44 autos 0km). Y en el semestre, las comercializaciones de vehículo también descendieron, al caer de 1390 en 2017 a 1324 en 2018 (-4,7%).

Desde la agencia Russoniello, Pablo Faunez afirmó a Democracia: “Lo cierto es que los patentamientos de los 0 kilómetros vienen bajando mes a mes. Nosotros seguimos trabajando con fuertes ofertas. Los precios de los vehículos subieron y de alguna manera las financiaciones se fueron encareciendo y siento que cada vez están más lejos de la gente”.



Y agregó: “Nosotros tenemos toda la gama de financiaciones con tasa fija y una cuota baja en 12, 24 y hasta 30 meses mediante un convenio con el ICBC, que es el banco con el que opera Ford. También están los UVA, que es un préstamo que dejó de tener atractivo. En su momento anduvo bien, pero ahora la situación actual es diferente”.

“El nivel de consulta también bajó, pero el deseo siempre está. El tema es que a veces para algunas personas es muy difícil llegar. Creo que todos estamos trabajando fuerte tratando de captar lo que hay, que no es tanto”, explicó.

“Nosotros seguimos ofreciendo descuentos que nos permiten hacer operaciones con un nivel más bajo que en meses anteriores. Siempre podría ser peor”, afirmó.

Por su parte, Raúl Labrone, de Rodano Automotores, afirmó a este diario: “El panorama está bien y sí se está vendiendo. No al ritmo de antes, pero se está acomodando y estabilizando otra vez. Junio y julio fueron meses de reestructuración y agosto empezó flojo y está terminando bien, por lo que en septiembre va a estar todo normalizado”.

“Ofrecemos tasa cero dependiendo de la cantidad de dinero que quiera la gente. Por ejemplo hay 130 mil pesos con tasa sin interés y después los créditos UVA que los estamos vendiendo muy bien con una tasa muy barata. El panorama está igual que antes y no se ha modificado mucho: quizás no te dan tanto dinero a plazos largos y con bajos intereses”, indicó.

“Tenés la financiación bancaria que la entrega es inmediata: si bien los préstamos los gestionamos nosotros, es un préstamo personal. Después están los planes de ahorro que tienen entrega programada en cuota cuatro o seis”, explicó.

“En Citroën sale todo, pero hay muchos utilitarios y se ve que la gente tiene ganas de trabajar. Después nuestro fuerte es el C4 Lounge diesel que tiene más autonomía”, señaló.



Panorama complicado en el país

Como se dijo, la fuerte suba en los precios y la falta de financiación frenaron la venta de autos nuevos, al registrar el patentamiento de vehículos una caída del 17,4% en la medición interanual, aunque tuvo una mejora del 3,2% contra junio, informó la Asociación de Concesionarios (ACARA).

La cantidad de vehículos patentados durante julio pasado ascendió a 66.748, ya que en junio de este año se habían registrado 64.658.

El acumulado de los siete meses trascurridos en el año asciende a 567.767, lo que mantiene un crecimiento de 6,3% comparado con el mismo período de 2017, en el que se habían registrado 534.258 vehículos.

"Luego de un primer semestre récord, el mercado comenzó a reflejar una fuerte caída de la actividad por el aumento de los precios y la falta de financiación", señalaron desde la entidad empresaria.

Dante Álvarez, presidente de ACARA, expresó: "Si bien los números contra junio nos dan positivo y el acumulado aún es mayor que el del año pasado, estamos frente a un panorama complejo".

Atribuyó el flojo rendimiento del mercado a dos factores: "El impacto de la devaluación, que se tradujo en un fuerte aumento en el precio de los vehículos, y la caída de la financiación bancaria, por el aumento de las tasas de interés, que la ha reducido notablemente".

"Además, los concesionarios seguimos con un nivel de stock que es el más alto de la historia, con un alto costo financiero por la tenencia de las unidades y márgenes de ganancias muy reducidos que comprometen la subsistencia de miles de puestos de trabajo", sostuvo el directivo.

La cámara informó que en julio las ventas fueron encabezadas por la compañía Volkswagen, con 9.993 unidades (15,2% del mercado); seguida por Renault, con 9.145 vehículos (13,9%) y Chevrolet, con 8.505 (12,9%).

Luego, siguieron: Ford con 8.448 unidades (12,8% de la plaza); Fiat, con 7.287 vehículos (11,1%) y Toyota, con 7.188 (10,9%).En cuanto a modelos, el más vendido en julio fue Fiat ARGO, con 3.043 unidades; seguido por Ford Ka, con 2.858; Chevrolet Prisma, con 2.611 y Toyota ETIOS, 2.554.