Dictan talleres sobre comercio exterior para emprendedores

Con la presencia de algunos empresarios juninenses y de la Dirección de Relaciones Internacionales del Gobierno de Junín, se están realizando talleres sobre comercio exterior. Los mismos están dirigidos a emprendedores o empresas que aún no están exportando y desean hacerlo; también a otras que ya lo han hecho pero quieren obtener más herramientas sobre esta temática.

También brindaron su experiencia Perkusic Hermanos, Ricardo de la Fuente y Hugo Tolosa, referentes locales sobre comercio exterior.

Al respecto, Celeste Casella a cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales del Gobierno de Junín, manifestó que "en el marco de los talleres que bajamos desde provincia con el laboratorio Pymex , este fue el tercero de cinco que tenemos programados. Esto está dirigido para quienes quieren iniciar el proceso de exportar y también participan los que ya están exportando. Se hace un lindo intercambio entre los oradores y la gente que participa de los mismos. A veces hay trabas al momento de exportar, que son de fácil resolución pero que no sabían cómo resolverlo".

Además, expresó que "también se les explica las herramientas que tienen para poder exportar y los programas sobre este tema. Apuntamos a profesionales, empresas, emprendedores y a todos los que quieran iniciar este camino. En este taller se habló sobre Exporta Simple, que es una herramienta que puso en práctica el Gobierno Nacional y que tuvo muy buenos resultados ya que vino a cubrir a muchos que no podían exportar como emprendedores. De esta forma, generó que otros puedan entrar dentro del escenario de exportar".

Para finalizar, Casella, manifestó que "ahora nos quedan los dos últimos talleres en donde vamos a continuar hablando sobre comercio exterior. Hay mucha gente interesada en la ciudad sobre estos talleres porque les permite tener mayores herramientas y conocimientos al momento de exportar. Estamos muy contentos de poder ofrecer estos talleres que son de vital importancia ya que hay muchos emprendedores que quieren ofrecer sus productos al mundo".