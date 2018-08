Entregaron 67 escrituras de viviendas a familias de Junín

En el salón de Cáritas San Ignacio se llevó a cabo ayer un nuevo acto de entrega de escrituras, que según destacaron desde el municipio, ya se entregaron 481 y se realizó la firma de más de 650 expedientes.

El acto estuvo encabezado por el intendente Pablo Petrecca, quien afirmó que "llena de emoción ver la felicidad de tantos vecinos que, después de mucho años, obtienen la escritura que les permite decir hoy, soy dueño".

Acompañado por la escribana Rosa Borda, de la Escribanía General de Gobierno y Manuel Tamborenea, del Instituto de la Vivienda, ambos del Gobierno Provincial y el senador Juan Fiorini, el intendente Petrecca expresó: "Me genera mucha emoción ver a vecinos que, después de 20, 30 o 40 años, esperan obtener estas escrituras que les permite decir, hoy soy dueño, llevándose el título de la propiedad donde viven hace tiempo pero que les faltaba para decir, esto es mío, es algo que les puedo dejar a mis hijos".

Por último, el Jefe del Gobierno de Junín, dijo a las familias que participaron del acto que "estos son momentos que uno guarda en su corazón y disfruta la posibilidad de ser Intendente, de poder hacer estos actos, donde no entregamos un papel, entregamos lo que con tanto esfuerzo y anhelo, ustedes esperaron por años. Agradezco al gobierno de María Eugenia Vidal y a todo nuestro equipo de trabajo el hecho de que hayamos podido entregar, en nuestra gestión, 481 escrituras y de haber realizado la firma de más de 650 expedientes para que estas familias también puedan concretar su sueño de tener la escritura".

En el acto, se entregaron 67 escrituras y se firmaron 238 más para su posterior escrituración. Por su parte, la escribana Rosa Borda, afirmó que "todo el equipo de la Escribanía General de Gobierno es muy consciente de que detrás de cada expediente hay una familia, un sueño por cumplir, como es el de regularizar la situación de una vivienda y acceder así, a todo lo que significa tener una escritura, como es poder acceder a un crédito, poder ser garante de un hijo o un amigo, es decir, tiene esto consecuencias espectaculares no solo para las personas sino también para toda la comuna".