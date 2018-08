En Junín se realizan alrededor de 500 conexiones a la red de gas por año

Tras el pico de conexiones a la red de gas que se produjeron en el año 2016, razón por la cual se había generado una gran demanda en su oportunidad, actualmente la empresa de Grupo Servicios Junín realiza alrededor de 500 en el año, según indicó a Democracia su titular, Pablo Torres, mientras se aguarda autorización para poder extender la red y abarcar más sectores para conectar a más usuarios en la ciudad.

Además, en diálogo con este medio se refirió al nuevo aumento que impactará las facturas de noviembre y los dispositivos de detección de monóxido de carbono, por lo cual la empresa dará una respuesta al pedido en el Concejo Deliberante.



500 conexiones a la red

“El trabajo de conexiones es estable. El crecimiento vegetativo de Junín es de alrededor de 500 usuarios anuales y la perspectiva para este año es más o menos la misma de años anteriores”, explicó Torres.

Luego de un pico de conexiones en 2016 “a raíz de que hubo dos años sin conexiones por lo cual se había hecho un cuello de botella, ahora se da de manera normal, siempre hablando de la red existente, porque al no haber extensión de red todavía, el crecimiento es vegetativo”.

Asimismo aseguró que los números de este año, “son muy similares a los del año pasado, vamos a llegar a las 450 y 500 conexiones nuevas”.

Ante la consulta sobre la extensión de la red de gas, Torres explicó: “Todavía no hay autorización del ente, del enargas. Si estamos hablando con Camusi y ya tenemos aprobados algunos proyectos pero en realidad es debido a aquella suspensión de conexiones, también suspendió las nuevas conexiones y eso todavía no se destrabó”.

Alrededor del 80% de Junín está cubierto por la red: “Tal vez es menos en distancia pero en cantidad de frentes, el 80% y hasta un poquito más está cubierto”, aseguró.



Nuevo aumento

El último aumento registrado en las tarifas de gas fue en abril de este año, lo que se tradujo en facturas bastante más abultadas, especialmente en este período con los meses más fríos del año.

En breve, si bien aún no se ha fijado en qué porcentaje, habrá una nueva suba a partir del mes de septiembre, que se verá reflejada en la facturación de noviembre, según indicó el titular de Grupo Servicios Junín.

“Hay un aumento programado para septiembre u octubre, que va a repercutir en la factura de noviembre, es decir en el consumo a partir de septiembre”.

Según Torres, la empresa no ha recibido quejas de falencias en el servicio, “de hecho estamos muy bien de presión. Medimos en varios puntos de la red la presión y está muy bien. No ha habido reclamos por eso”.

Sobre la financiación del 25% en el pago de la factura que se dio a conocer hace algunos meses, Torres aseguró que no es un método muy elegido.

“La gente paga en cuotas, eso si se utiliza. Pero, tal vez por desconocimiento no se utiliza mucho la financiación del 25% de la factura, a partir del 31 de octubre. Es decir que hoy se puede financiar el 25% de la factura y se empieza a pagar ese 25% en tres cuotas, a partir de octubre”, explicó.

Monóxido y riesgos de conexiones

A raíz de las muertes que se produjeron por inhalación de monóxido de carbono este invierno en el país, surgieron los detectores como una posible solución ante los riesgos que podían generarse por dicho gas.

En ese sentido, Torres aseguró: “No hemos tenido grande consultas respecto del tema. Nosotros tenemos muchas dudas sobre los detectores. No son infalibles con lo cual estaríamos dando un elemento que haría confiar al usuario en algo que puede fallar”.

Según el titular, desde la empresa “aconsejamos que una vez por año se contrate un gasista matriculado para que revise el estado de los artefactos. Es más económico y más seguro. Vamos a responder el planteo al Concejo Deliberante y vamos a ofrecer las opciones para que por lo pronto el Concejo las evalúe. Nosotros desalentamos el uso de estos detectores”, enfatizó.

Edificios y problemas

En el barrio Fonavi, recientemente se produjo un problema de monóxido, según indicó Torres, "por un calefactor mal ubicado y un calefón que no funcionaba correctamente".

Según el titular de Gas Junín: "Cuando empezamos a revisar los departamentos descubrimos muchas falencias en materia de instalaciones internas".

"En algún momento fue en otro edificio en calle San Martín, en una torre del Foetra y lo que se hace es cortar las unidades funcionales que no estén en condiciones y darle intervención a un matriculado para que acomode esas instalaciones y poder volver a brindar un servicio seguro", concluyó.

Tarifa social

Oportunamente, Pablo Torres había asegurado que en nuestra ciudad “hay más de 4000 usuarios de gas adheridos a la tarifa social”, aunque aclaró que “no se trata solo de particulares sino que también hay clubes, entidades de bien público, entre otros”.