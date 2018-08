La cantidad de motos y el poco apego a las normas conspiran contra el tránsito

La falta de apego a las normas de tránsito es el principal escollo a la hora de pensar en ordenar la circulación vial en nuestra ciudad y en todo el territorio bonaerense, según se desprendió de las conclusiones de un encuentro de trabajo realizado ayer entre el municipio, y funcionarios de los gobiernos provincial y nacional, con el objetivo de avanzar en acciones que permitan seguir mejorando la seguridad vial.

En este contexto, el subsecretario de Gobierno bonaerense, Iván Budassi, afirmó: "Tras el compromiso asumido con el intendente Pablo Petrecca, semana tras semana venimos a esta ciudad para pensar todos juntos, nosotros y los funcionarios municipales, cómo estructurar un plan integral de seguridad vial, primero, para avanzar en soluciones a los problemas que existen hoy en esta ciudad pero que, como todos sabemos, este flagelo ocurre en toda la provincia de Buenos Aires".

"Hoy en esta ciudad hay una gran cantidad de motos circulando y en todo el país hay una gran falta de cultura vial por parte de todos nosotros. El año pasado, en territorio de la provincia murieron alrededor de 1300 personas, por causas de accidentes viales que en su gran mayoría son evitables. Por eso, hay que tomar conciencia sobre este tema, como a hecho el Intendente de Junín Pablo Petrecca", resaltó el funcionario provincial.

La mayor parte de los victimarios somos los propios ciudadanos, entonces lo que identificamos es un problema de comportamiento, afirmó José Nesis, del Ministerio de Justicia de Nación.

Budassi también mencionó que "es importante lo que se hace en Junín, que es avanzar en un plan integral donde se involucren todas las áreas del municipio y trabajar en cada territorio, con los actores locales y especialistas provinciales y nacionales, para pensar entre todos en avanzar en el ordenamiento del tránsito y cómo recaerá el servicio de transporte público de pasajeros, un nuevo actor que tendrán las calles de Junín a partir del año que viene".

El respeto de las normas, clave

José Nesis, integrante de un equipo que funciona dentro del Ministerio de Justicia de Nación y que se ocupa de trabajar en la relación entre los argentinos y las normas, afirmó: “El ámbito de la seguridad vial es un terreno muy importante para aportar, primero tratando de entender qué está pasando y recordar que la seguridad vial es un problema muy grande”.

En este sentido, el funcionario señaló que en el ordenamiento del tránsito “no hay una mafia detrás, con actores que hay que identificar, como en el narcotráfico”. Y amplió: “La mayor parte de los victimarios somos los propios ciudadanos, entonces lo que identificamos es un problema de comportamiento. El problema más importante de la seguridad vial no es la infraestructura, sino que es muy importante el nivel de comportamiento que tenemos”.

Así, advirtió: “Primero hay que concientizar, después ver en qué conviene poner nuestros esfuerzos, y en muchos casos sabemos que hay medidas de muy bajo costo que tienen un impacto muy grande en el cambio de conductas y en eso estamos trabajando”.

Por su parte, Mario Olmedo, subsecretario de Control Ciudadano del municipio, afirmó: "En esta jornada de trabajo han participado áreas como licencia de conducir, juzgado de faltas, agencia vial, movilidad y en donde cada una expone su punto de vista sobre la situación del tránsito en Junín, informar a las autoridades provinciales y nacionales sobre todo lo que se está haciendo desde el municipio. Este es un problema cultural y por eso seguimos trabajando fuertemente en el control y la concientización"

"Es muy importante para nosotros saber que tanto desde Provincia como Nación nos acompañan en esta ardua tarea que llevamos adelante con el objetivo de tener en Junín cada vez un mejor tránsito", dijo Olmedo.

Para finalizar, Emilia Schonfeld, a cargo del Juzgado de Faltas 2 de nuestra ciudad, dijo que "es muy importante trabajar en equipo, entre todas las áreas del municipio, la Provincia y la Nación. Si bien, el juzgado de faltas interviene ya en la sanción de una falta, es importante que trabajemos en la concientización a los vecinos sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y hacer entro todos un mejor tránsito".

Más motos en accidentes graves

La participación de las motocicletas en el total de los accidentes viales grave se triplicó en apenas una década y llega a ubicarse actualmente en más del 35 por ciento.

Así lo indicó un informe del Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV), que precisó que hasta 2005 "la participación de la moto en la siniestralidad vial grave argentina (siniestro con participación activa de una moto) no superaba el 10% del total (o sea de cada 10 vehículos partícipes en siniestros solo 1 era una moto)".

Según se señaló, "una década después, luego de una progresión casi geométrica, en los presentes años, dicha participación se ha triplicado, alcanzando en el año 2017 el 35,5 por ciento".

En el texto, firmado por el director de ISEV, Eduardo Bertotti, incluye una advertencia al Estado y el sector privado sobre la falta de políticas ante el aumento de la cantidad de vehículos de dos ruedas, que parece estar acompañado de un incremento en los siniestros que los involucran.

La moto, reconoce el informe, "es uno de los vehículos que mayor aporte puede hacer a la movilidad sustentable de una comunidad", en medio de la alta conflictividad que presenta el tránsito en las ciudades.

No obstante, se advierte, "la vulnerabilidad de sus ocupantes, la falta de percepción de ese riesgo y una generalizada displicencia en la habilitación de sus conductores por parte del Estado, generan severas consecuencias en materia de siniestralidad vial".

"Aumenta la cantidad de motos, aumenta el riesgo, pero las políticas públicas, los programas de seguridad de las empresas y el cuidado personal, parecen NO acompañar con eficiencia esa realidad", alertó el texto del ISEV.

Además, el informe indica que "cada día, más camas de hospitales, están siendo ocupadas por personas que se trasladaban en motocicletas, como consecuencia de un tránsito vehicular cada día más violento".

Por lo tanto, se concluye que "se requieren políticas activas (tanto desde el Sector Público como privado), para enfrentar el problema".

Las políticas que se requieren se relacionan con una mayor "seriedad y responsabilidad en la capacitación y habilitación de los nuevos conductores por parte del Estado", en que el casco sea vendido junto a las motos, incrementar la formación en seguridad vial en empresas que usen ese medio de transporte, mientras que los conductores deben revisar periódicamente la unidad y respetar las normas de tránsito.

El ISEV es un centro privado, dedicado al estudio e investigación en las materias de tránsito, transporte, educación y seguridad vial, que en su página se plantea como objetivo "llevar a cabo acciones de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación, del sector público y privado".