Charlas con alumnos de secundarias

La Secretaría de Salud del Gobierno de Junín, en conjunto con la comunidad educativa, está desarrollando un ciclo de encuentros con alumnos de las escuelas secundarias de nuestra ciudad.

Según informaron las autoridades de la cartera sanitaria del municipio, el objetivo es brindar a los adolescentes, a través de charlas, información clara y precisa, sobre la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planificados, métodos anticonceptivos y diversidad sexual.

Durante las charlas, además, se estimula la participación activa de los jóvenes y se parte del conocimiento previo, a fin de erradicar mitos y fortalecer los contenidos que se brindan para enriquecer el proceso de aprendizaje. “Hablamos de prevención de sífilis y otras ITS, de cómo es el uso correcto del preservativo, del embarazo no planificado y de cómo vivir una sexualidad plena, desde una perspectiva de género”, explicó la doctora María Josefina Maggi.

Para finalizar, se remarcó que "esto es posible gracias al abordaje de la temática en conjunto con educación y es una herramienta utilizada para garantizar espacios de promoción y facilitar el acceso de los adolescentes al sistema de salud".