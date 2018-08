Asoman figuras para intendente en los principales espacios políticos de Junín

Si bien las “turbulencias” en la economía del país desaceleran los tiempos políticos y aplazan las definiciones de alianzas y precandidaturas, por lo bajo surgieron esta semana las primeras señales y movimientos de cara a las elecciones generales del año que viene, en un tablero político local que para ordenarse aún aguarda que se ordenen las piezas en el ámbito nacional y provincial.

En el oficialismo comunal, el intendente Pablo Petrecca (Cambiemos) esbozó una declaración –en diálogo con el ciclo TeleNoticias Plus (TeleJunín)- con fuerza de verdad: “Si la ciudad cree que tengo algo más para aportar, me presentaré. Estoy muy motivado por el cambio que estamos viviendo en la Argentina”. Traducido, si bien es prematuro, nadie duda en Cambiemos que el candidato a revalidar el cargo de intendente será nuevamente Petrecca, quien además, al ser uno de los pocos intendentes “PRO puros” de la Cuarta Sección, es uno de los hombres fuertes o “caciques” de la región y tendría la “lapicera” para elegir o vetar candidaturas a la Legislatura bonaerense.

De hecho, en la última elección legislativa ingresó al Parlamento a un funcionario de su riñón, el actual senador Juan Fiorini.

En el frente interno de la alianza gobernante, desde la Coalición Cívica se expresaron en contra de hablar de candidaturas en estos tiempos convulsionados en el plano económico, pero las mayores rispideces podrían darse con la UCR, que esta vez siente que tiene el derecho adquirido de “cobrar” –el centenario partido aportó una importante estructura para el triunfo electoral de Cambiemos-. No obstante, los sectores de los ediles Marcelo García y Andrés Rosa, claves en la estrategia en el Concejo Deliberante, también harían valer su peso a la hora de acordar candidaturas y alentarían nombres propios.

Dura interna en el PJ

El peronismo, devenido en segunda fuerza de la ciudad después de los comicios del año pasado y principal sector opositor a la gestión de Petrecca, se encamina hacia una dura interna, que terminaría de saldarse en las altas esferas de Unidad Ciudadana (UC) y que encuentra al espacio que conduce el senador Gustavo Traverso por un lado, y al de la diputada Rocío Giaccone, por otro.

En el campamento del farmacéutico observan a la ex camporista, que formó un bloque escindido de UC, “afuera” del kirchnerismo. De hecho, el viernes último, en la inauguración del local partidario estuvieron presentes todos los concejales que integran el bloque –incluido el presidente del PJ, Lautaro Mazzutti-, legisladores e intendentes de la Cuarta, pero la ausencia más ruidosa fue la de Giaccone. De cómo se dirima esa pulseada dependerá en buena medida lo que pueda ocurrir con esta fuerza de cara a las elecciones.

Sin embargo, según pudo saber Democracia de fuentes partidarias, Traverso envió una señal inequívoca en la inauguración de la unidad básica, que no todos leyeron: hubo dos oradores locales, los concejales Rodolfo Bertone y Victoria Muffarotto, dueto del cual surgiría la voz cantante para las próximas elecciones.

Pero por ahora son meras especulaciones, ya que el peronismo nacional debe definir quién liderará este nuevo proceso, si será Cristina, si estará incluido el massismo, escenarios muy distintos que obligarían a barajar y dar de nuevo en lo local.

FR: todos al ring

En el Frente Renovador, el espacio que en el ámbito nacional conduce el tigrense Sergio Massa, y en nuestra ciudad lidera el ex intendente y actual director del Bapro Mario Meoni, prevalece una idea tendiente a evitar particiones innecesarias, justamente en un grupo político muy amplio, con cuadros con una vasta experiencia en la gestión: una PASO bien amplia, donde jueguen todos los actores. En ese cuadrilátero podrían competir la diputada provincial Valeria Arata (que también suena con fuerza para integrar el Tribunal de Cuentas bonaerense), el peronista renovador Santiago Aguiar y el titular del espacio, Maximiliano Berestein, entre otros.

Tanto Arata como Berestein fueron los oradores –el cierre lo hizo Meoni- de unos “tallarines del reencuentro” en el local de calle Alem, el viernes último, gesto que algunos tomaron como un guiño de cara a 2019. Otro escenario, que tampoco se descarta, es que el propio Meoni vaya nuevamente por la intendencia.

Recapitulando, este triple escenario, con Cambiemos, Unidad Ciudadana y el Frente Renovador podría variar de acuerdo a las alianzas que se tejan a nivel nacional.