Petrecca, sobre el fondo sojero: “Nada cambia”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, en el marco de la muestra del campo que se desarrolla en esta ciudad volvió a referirse a la eliminación del fondo sojero y a los recursos que dejará de percibir Junín, que rondan los 3 millones de pesos en 2018 y advirtió que “hay que hablar de la película completa”. Además insistió en que esos recursos que no llegarán, el distrito lo recupera en obras, fondos extras de nación y aumento de la coparticipación.

El jefe comunal respondió a consultas de la prensa local durante la recorrida que realizó con el ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquis, sobre el tema y recordó: “Las retenciones son un impuesto distorsivo, así lo entendemos nosotros, y el Presidente fue el único que se comprometió a eliminarlas y así fue desde el primer día de gobierno haciendo una baja progresiva”.

“Esto repercute en un aumento en la recaudación del impuesto a las ganancias, que se coparticipa a las provincias y a los municipios, con lo cual desde que estamos en la gestión, Junín ha aumentado su coparticipación”, agregó.

El jefe comunal dijo al periodismo que “también Junín se ha visto beneficiado con otros aportes y este año hemos tenido más de 14 millones de pesos del fondo educativo, por lo tanto estamos viendo obras en las escuelas. Entonces lógicamente no nos gusta perder un centavo como intendente, porque es algo que no podemos hacer por los vecinos”.

En sintonía fina con el Gobierno nacional, el funcionario macrista aclaró que “estamos en un momento donde todos tenemos que hacer esfuerzos, en la nación, en la provincia y en los municipios y así estamos en ese esfuerzo”. “Nada cambia, estamos recibiendo fondos extras por otro lado”, sentenció.