Importantes descuentos en pasajes de larga distancia

La empresa Cóndor Estrella anunció rebajas que alcanzarán un 25% de descuento para quienes reserven sus pasajes. El requisito para obtener este beneficio es que la compra del boleto se realice con una anticipación de 15 días.

La noticia vino de la mano de Marité Ilvento, coordinadora de Licencias y, además, es quien está al frente del Centro de Información que se encuentra en la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad. Ilvento remarcó que "es una alegría para los vecinos de Junín que esta empresa, de gran trayectoria, nos acercara esta iniciativa, la cual acompañamos ya que nos parece muy interesante".

Por su parte, Mauricio Puerari, de la empresa de viajes a larga distancia Cóndor Estrella, brindó detalle sobre cómo se pueden obtener estos descuentos: "Es un descuento del 25%, con venta anticipada no menor de 15 días. Esta oferta está destinada a cualquier persona, no solo a estudiantes o jubilados como suele hacerse y solo es necesario acercarse a la ventanilla, de lunes a domingos".

En cuanto a los destinos marcados, Puerari detalló que son "Luján, Morón, Moreno, Liniers y Retiro. Siempre teniendo en cuenta que el punto de partida es Junín. Por el Momento, tenemos estos lugares para poder hacer descuentos, pero hay posibilidades de que, por las demandas de ventas de boleto, se cambien las ciudades y aumenten los descuentos. Le pedimos, a quienes estén interesados de esta iniciativa, que se acerquen a la terminal y nos busquen, para consultarnos o bien, a través de la página web https://www.condorestrella.com.ar/ donde verán reflejadas las novedades".

"Éstas promociones surgen de acuerdo a la demanda en cuanto a los destinos que buscan los turistas. Debemos destacar que no hay fecha límite para aprovechar la compra de pasajes, por ende, invitamos a todas aquellas personas a que compren sus pasajes", dijo Mauricio Puerari.

Para finalizar, Marité Ilvento, recordó que al momento de abonar los pasajes "pueden hacerlo con tarjeta de crédito, débito o efectivo" y recordó que "desde el Centro de Información, estamos a disposición, también, para que el vecino se informe y pueda seguir aprovechando estos importantes descuentos".