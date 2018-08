La nueva terminal de ómnibus de Junín comenzaría a funcionar el próximo año

Luego de su comienzo en el año 2014 y tras idas y vueltas durante su construcción, finalmente se espera que para fin de año la empresa Rowing culmine la obra de la nueva terminal de ómnibus en la ruta 7 y avenida de Circunvalación.

Aún así, luego de ser finalizada, la obra requeriría trabajos adicionales para poder ser puesta en funcionamiento y quedar operativa, lo que ocurriría en 2019.

Hasta hoy, la misma muestra un avance de más del 85% y en estos días se están realizando distintos trabajos en la parte externa de la edificación.

Estamos hablando con Vialidad, para ver cómo es el nodo de la autopista que pasa por ese sector y poder establecer una conexión franca y reglamentaria de ingreso desde la autopista hacia la terminal, ya sea en forma directa o a través de la Circunvalación. Marcelo Balestrasse. Secretariao de Obras

Democracia consultó al Secretario de Planificación, Movilidad y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, quien dio detalles de cómo avanza la obra y los trabajos que luego deberá licitar el municipio previo a que finalmente comience a funcionar en la nueva construcción.

Pronta finalización

Con más de un 85% de avance, finalmente la obra se encamina a su culminación y el municipio espera poder ponerla en funcionamiento en el 2019, luego de alrededor de cuatro años transcurridos desde que comenzara.

Actualmente, según destacó Balestrasse, “se están haciendo grandes trabajos en el exterior. Ya está todo lo que es el pavimento de hormigón de circulación y las dársenas de los micros por un lado y se empezó con el movimiento de suelos y el hormigón del lado del estacionamiento para los vehículos de los pasajeros y quienes van a llevar a los pasajeros”.

Restan trabajos de pintura, de colocación de artefactos, tanto sanitarios como eléctricos y detalles de terminación, “lo que está pautado en el pliego de licitación de la obra, que la empresa pretende terminar para antes de fin de año”, refirió.



\LEÉ MÁS Autopista: comenzaron a colocar los pilotes en la variante de Chacabuco





Operativa

Luego de la entrega de la obra por parte de la empresa, el municipio debe resolver algunos trabajos adicionales propios de la puesta en marcha y que no corresponden a la licitación.

“El municipio debe hacerse cargo de llevar la energía eléctrica desde Lartigau, la tensión necesaria para que funcione, dotar de gas natural al lugar, llevar la cañería de gas”, indicó Balestrasse, “pero también hacer el acceso desde la avenida de circunvalación hasta el ingreso de lo que es la terminal y todos esos trabajos van a llevar varios meses. Esta terminal no va a estar operativa hasta 2019. Son trabajos muy grandes y costosos que no están en la licitación, los tiene que hacer el municipio, de acuerdo a lo que estaba previsto y se hizo en la gestión anterior. Del mismo modo la instalación de aire acondicionado central, que no entraba en esta licitación”.

A su vez explicó que la obra del acceso, se encuentran analizándola junto a Vialidad Nacional, “para ver cómo es el nodo de la autopista que pasa por ese sector y poder establecer una conexión franca y reglamentaria de ingreso desde la autopista hacia la terminal, ya sea en forma directa o a través de la Circunvalación”.

A su vez, destacó: "Me gustaría poder terminar nuestra gestión entregando la terminal ya funcionado", aseguró.

Otros trabajos

Según Balestrasse, con el avance de la obra se sumaron más detalles que se fueron estudiando según era necesario.

“Hubo que agregar más cantidad de superficie del semicubierto que cubre a los micros, ya que el proyecto original no los contemplaba al 100%. También la ampliación de la boletería en la superficie de encomiendas y adicionales de instalaciones eléctricas, de puestas a tierra”, explicó, y serán licitaciones independientes que tiene que hacer el municipio.

Por último quedarán “los sistemas informáticos, el audio, la televisación con el sistema de señales para los arribos de pasajeros y partida de micros y el mobiliario, ya que el que está en la terminal vieja es todo fijo.

La entrega del viejo edificio está vigente y se hará una vez que se termine la obra.

“La licitación contempla dos formas de pago, desde que se fijó, durante la gestión de Meoni.

Una parte era en efectivo y la otra corresponde a la entrega de la parcela donde está alojada la vieja terminal, fijado en la licitación”, destacó.