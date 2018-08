“Lo que se está haciendo en Junín no se hizo nunca”, expresaron los fomentistas

“Lo que se está haciendo en Junín no se hizo nunca.” Con estas palabras graficó la realidad local Jorge Libonatti, presidente de la sociedad de fomento del barrio El Picaflor, institución que celebró sus 17 años de vida junto a los vecinos, el intendente Pablo Petrecca y otros dirigentes fomentistas. Tanto Libonatti como Petrecca destacaron el gran trabajo conjunto que llevan adelante el municipio y las sociedades de fomento por el bien de todos los barrios. De los festejos, también participó la diputada provincial Laura Ricchini y el director de relaciones con la comunidad del municipio, Mariano Spadano.

En ese marco, Petrecca expresó que “en el marco de los 17 años que hoy está festejando la sociedad de fomento del barrio El Picaflor una vez más los estamos acompañando y la verdad es que es una alegría poder estar disfrutando una vez más un encuentro con los vecinos, en el marco de una cena distendida, charlando de todo. Acá nos encontramos con amigos, dirigentes fomentistas de otros barrios que también están acompañando”.

“Esta cercanía con los fomentistas que tenemos desde mucho antes de asumir a la gestión, nos permite conocernos y seguir trabajando, todos juntos, por nuestra ciudad. Para la transformación que queremos llevar adelante de Junín el aporte y trabajo del fomentismo es fundamental, ellos trabajan por sus barrios solo por compromiso, por eso, sin la colaboración de ellos, que conocen sus barrios al detalle, la gestión sería mucho más difícil, de esa manera trabajamos desde el inicio y sin dudas, por este camino seguiremos”, concluyó el Jefe del Gobierno de Junín.

Por su parte, Jorge Libona-tti, presidente de la sociedad de fomento del barrio El Picaflor, dijo que “para nosotros es una alegría estar festejando un nuevo aniversario y hacerlo acompañados por el intendente Pablo Petrecca. Es cierto que desde el inicio de esta gestión hay un muy buen diálogo y un gran trabajo conjunto entre las sociedades de fomento y el ejecutivo municipal. Hoy para nosotros es un día de festejo”.

Respecto del vínculo con el municipio, Libonatti contó que “con Pablo Petrecca tenemos reuniones de trabajo permanentemente, siempre son positivas, de hecho, nuestro barrio es un barrio que cuenta con todos los servicios, pero en mi caso, al estar en la federación de sociedades de fomento, siempre trabajamos por los otros barrios que tienen necesidades y en eso el intendente siempre está a disposición, con sus puertas abiertas, para trabajar por todos los barrios”.

“Petrecca no tiene punteros”

Para finalizar, el dirigente fomentista aseguró que “el intendente Pablo Petrecca no tiene punteros, él trabaja por los barrios junto a los fomentistas y sus funcionarios, quienes conocen la realidad de cada barrio de Junín. Hoy lo mejor que le puede pasar a Junín es tener un fomentismo activo y una gestión que siempre está dispuesta a trabajar juntos. Hoy, lo que se hace en Junín, no se hizo nunca”.