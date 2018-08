La Técnica 2, en la recta final: estiman que quedará terminada a fin de mes

Tras las demoras que se habían generado en la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº2 Patricias Argentinas y el relanzamiento de las obras con una nueva empresa, que realizó el gobierno de Junín el pasado mes de mayo, estiman que las obras podrían concluirse a fin de mes y ya en septiembre comenzar la mudanza y su puesta en marcha en la nueva casa.

De este modo, de a poco se despedirán del viejo edificio de Lebensohn y Narbondo y las cuestionables condiciones edilicias en que funcionaba.

En el marco de los trabajos que se van realizando en la nueva construcción, días atrás se plantaron siete árboles de la especie acer buergeriano, en búsqueda de que la escuela sea “amigable con el medio ambiente” de cara a su pronta inauguración.

"Quedan poquitos detalles, de pintura, colocar algún vidrio, pero el grueso está todo hecho. No se habló de fecha de mudanza aún pero somos optimistas".

Preparando el nuevo edificio

El Secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse se refirió a las obras en la escuela, que “avanzan dentro de lo planeado”, así como sobre la propuesta de plantar árboles en el nuevo establecimiento.

“Cuando dijimos que teníamos plantas para dar a las escuelas, al Director Beato se le ocurrió hacer algo con los chicos y fue una idea brillante. Ellos son partícipes de esto porque les indica desde un principio que deben cuidar su lugar de estudio. Y además, estamos hablando de un tema tan importante como el medio ambiente que es un concepto fundamental de vida", indicó.

Por su parte, Esteban Beato, director del establecimiento, indicó que “la obra avanza muy bien, hay mucha gente trabajando y nosotros venimos hasta dos veces por día ya que estamos muy ansiosos. Restan algunos detalles que son los que más llevan pero en el último tiempo el avance de obra fue a un ritmo muy vertiginoso".

Además Beato destacó que, “en las escuelas técnicas los alumnos pasan muchas horas y por tal motivo, ir armando su escuela es muy importante para ellos. La escuela va a tener iluminación LED para ahorrar energía y también tenemos la idea que dentro de las horas curriculares, armar proyectos para que la escuela sea amigable con el medio ambiente. Esto será un proyecto institucional para cuando nos mudemos”.

Pronta inauguración

El mes de mayo pasado, ante la urgencia de la comunidad educativa de la Escuela Técnica Nº2 Patricias Argentinas, se había relanzado la obra de la escuela con una nueva empresa constructora que se hizo cargo de la finalización del proyecto que, según denunció el Municipio, durante meses había permanecido estancado, con demoras e incumplimiento de lo pactado, viendo demorada su finalización.

El director de la institución aseguró que “quedan muy poquitos detalles, de pintura, colocar algún vidrio, pero el grueso está todo hecho. No se habló de fecha de mudanza aún pero somos optimistas. Estimamos que tal vez en quince o veinte días tendríamos la llave, posiblemente”.

María Inés Costa, Inspectora de escuelas Técnicas, indicó a Democracia que “todo es muy significativo para la escuela que tiene una trayectoria de 70 años, que no es poco. Fueron 70 años para obtener su edificio”.

Asimismo, la inspectora estimó que probablemente para fines de agosto se concluya y pueda realizarse la mudanza en septiembre, aunque aún no cuentan con una fecha fijada.

“Se está terminando la compra de mobiliario que faltaba. Es un desafío muy grande para la educación técnica y estamos muy orgullosos”, concluyó.

Desde 2015

El deterioro en la infraestructura del actual edificio donde funciona la Escuela Técnica 2, en Lebensohn 126, y las demoras en la construcción del nuevo establecimiento hicieron que el municipio diera de baja el contrato con la empresa constructora y relanzó la obra el pasado mes de mayo.

La obra había sido licitada el 27 de julio de 2015 e iniciada el 19 de octubre de ese mismo año, con un plazo original para su finalización de 548 días que no se cumplieron.

A los 10 días de comenzada la obra se solicita una ampliación de 200 metros cuadrados, por lo tanto el plazo de concreción de la obra se extendió 120 días más.

Luego, la empresa solicita una nueva ampliación de 30 días más ante un requerimiento del municipio para que genere un cerco en toda la obra.

También, por cuestiones climáticas la obra se amplió en 70 días más, lo que concretaba un plazo total de 768 días, y la obra debería haber finalizado el 26 de noviembre de 2017.