Vecinos de Junín y la Región disfrutaron de la Fiesta del Fortín

Hoy culminaron en Fortín Tiburcio, las actividades que le dieron marco a la fiesta del pueblo.

La segunda edición de La Fiesta del Fortín fue disfrutada desde la mañana, por decenas de vecinos de Junín y la Región quienes se acercaron para pasar un buen momento.

Las actividades comenzaron con la realización de un desfile del que participaron representantes de las Instituciones del pueblo y centros tradicionalistas de toda la Región.

Luego, los visitantes disfrutaron del patio de comidas, el paseo de los artesanos, la carrera de sortijas y los espectáculos del ballet Achalay y del grupo folclórico Los del Nogal.

El intendente, Pablo Petrecca estuvo presente y manifestó que "estas fiestas mantienen vivas las costumbres e identidades de nuestros pueblos".

"Ha sido una fiesta, la verdad es que no nos equivocamos cuando dijimos que cada pueblo tenía que tener su fiesta. A pesar de que el clima no nos acompañó hemos visto este domingo a un pueblo colmado de vecinos, de toda la región, disfrutando de esta fiesta tradicionalista, con mucho clima de fiesta y alegría. Han disfrutado del desfile, del paseo de artesanos, del patio de comidas, de los espectáculos artísticos y demás actividades, el pueblo fue una fiesta y nosotros estamos muy contentos", dijo.

Petrecca también manifestó que "desde la gestión municipal trabajamos para llevar a todos los pueblos del partido todos y mejores servicios, pero también, para mantenerlos vivos, a través de sus fiestas que hablan de sus identidades, por eso, son los pueblos, con sus vecinos e instituciones los que participan, la organizan y proponen actividades para sus fiestas".

El Jefe del Gobierno de Junín, agregó que "es una satisfacción ver a todos los vecinos, del pueblo en este caso, pero también de localidades vecinas, disfrutar y ser parte de la fiesta, como ocurrió en el desfile, con centros tradicionalistas de toda la región participando. Seguiremos trabajando, con los vecinos e instituciones, para que esta fiesta del Fortín sea cada vez más grande, lo que seguramente ocurrirá, porque así lo entienden los vecinos".

"Además, en esta fiesta siempre se aprovecha para dialogar y escuchar a los vecinos y aquí, gracias a un delegado que trabaja con el corazón y da todo por su pueblo, nos encontramos con un pueblo muy lindo, muy bien administrado y que cada vez sigue trabajando para seguir adelante", concluyó.

Por su parte, Darío De Francesco, delegado municipal de Fortín Tiburcio dijo que "hemos vivido tres días a full, la gente quería una gran fiesta y eso fue lo que ocurrió, porque todas las propuestas fueron muy acompañadas por familias de toda la región. La Fiesta del Fortín fue un éxito y seguiremos por este camino, el que nos marcó el Intendente Pablo Petrecca, quien no se equivocó".

"En nuestra misión como delegados tratamos siempre de poner lo mejor y gracias a todo el equipo municipal de aquí de Tiburcio y al municipio, que siempre nos escucha y acompaña. El pueblo está muy lindo y ordenado y eso es porque todos, trabajamos para eso", subrayó el delegado municipal.

Hugo Fernández, de la localidad de Ascensión, quien junto a su señora manifestó que "nos enteramos de esta fiesta por la radio y la verdad es que es una fiesta muy linda, estamos contentos de haber venido a Tiburcio porque pasamos un muy lindo día". También Rodolfo Balestrasse, de Junín, dijo que "esto es muy bueno para mantener viva a nuestra tradición, yo soy amante de estas costumbres y me gusta que los pueblos tengan estas fiestas".

Juan José Suaréz, de Agustín Roca, disfrutó de la fiesta del Fortín junto a su familia y amigos. "Vinimos porque nos gustan mucho estas fiestas, es buenísimo que existan porque para los pueblos son muy importantes, la verdad, es que la hemos pasado genial". Marta Sangiacomo, vecina de Tiburcio, aseguró que "la fiesta me encantó, hace 7 años que vivo en Tiburcio y lo amo porque mi papá era de acá. La fiesta es fabulosa y estoy feliz de que muchos vengan a visitarnos en estos días".

Norberto Sbarbatti, que vive desde que nació en Fortín Tiburcio, dijo que "desde 1941 vivo acá, primero en el campo y ahora en el pueblo. La fiesta es muy linda, espero que se repita todos los años porque le da vida al pueblo, otro color, con gente que viene de muchos otros pueblos y eso nos pone muy contentos. Agradezco al municipio por esta fiesta y por lo bien que mantiene al pueblo, junto al delegado".

Por último, Martina Carral, que actualmente vive en Junín pero nació en Tiburcio, manifestó que "me encantó participar del desfile representando a la Sociedad Italiana. Esta fiesta es muy linda, me encanta ver a todo el pueblo unido y con un clima de mucha alegría, me encantaría que esta fiesta se haga todos los años, por el pueblo y para seguir manteniendo viva nuestras culturas. Hemos disfrutado mucho de la fiesta junto a toda mi familia".