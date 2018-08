Valiosa atención gratuita a vecinos que consultan por problemáticas legales

Vecinos con problemáticas diversas, generalmente de familia y de vecindad, acuden en busca de asesoramiento al Consultorio Jurídico gratuito del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín.

Los doctores Raúl Fernández Maciel, Jesica Massi y Evangelina Gómez atienden los días jueves, de 9 a 11.30, en oficinas ubicadas en el subsuelo del edificio que ocupa el Colegio de Abogados, en calle Mitre 83.

Según lo explicado por la doctora Massi, a la persona que llega al consultorio en búsqueda de asesoramiento, en principio se le evacúan las dudas en una consulta. Acuden unas 5 o 6 personas por día, lo cual indica lo valioso que es el aporte que realiza este Consultorio.

“Muchos asuntos son patrimoniales y por nuestro reglamento no nos compete; en otros casos, que son no patrimoniales, es decir por alimentos, comunicación con sus hijos, guarda y en esos casos sí designamos abogado porque hay que garantizar el acceso a la Justicia, la gente tiene que tener sí o sí alguna alternativa para poder acceder”, dijo.

A la pregunta por qué en estos casos de familia no acudían al Juzgado de Familia, la profesional dijo que para ir ahí la persona debía tener un patrocinio letrado. En esta temática intervienen Defensoría Civil y nosotros a través del Consultorio. “Cuando uno jura como abogado, uno de los ítems es la carga para defender de manera gratuita a aquellos que no tengan recursos”, aclaró.

“Para poder designar un abogado tenemos que constatar que realmente la persona no está en condiciones de afrontar los gastos de honorarios profesionales, por lo cual se sortea a un abogado que le llevará la causa y obviamente no tendrá que pagar nada, salvo algunos oficios”, dijo.

Requisitos

Según lo expuesto, el requisito fundamental es que la persona no cuente con un trabajo estable, por ejemplo de servicio doméstico, que trabaja por horas. “Si trabaja quizá puede consultar con el profesional la forma de pago. Pero si tiene empleado, ingreso constatable, no sorteamos, es decir no designamos ningún profesional”, manifestó.

Al respecto la doctora Evangelina Gómez dijo que si la persona iba al consultorio y tenía ingreso económico, se lo escuchaba, tomaban sus datos, se charla del caso y la persona se va con una respuesta, sabe los pasos que tiene que seguir y se van con una idea de lo que tiene que hacer.

“Si son causas penales, si son víctimas y no saben cuál es el procedimiento, llamamos a la fiscalía y consultamos, siempre tratamos de que la persona sepa en el estado que está, más allá de que nosotros lo hacemos como una colaboración, no podemos intervenir”, aclararon.

La carencia de recursos, en todos los casos, deben ser constatados por la entidad pertinente.

Objetivos

El director del Consultorio Jurídico Gratuito, doctor Raúl Fernández Maciel, explicó que la existencia de los consultorios jurídicos gratuitos surge de la Ley 5177, que regula la profesión del abogado. “El instituto se creó para asesorar, brindar asistencia y defensa gratuita a las personas carentes de recursos. Hay una excepción en todo esto y sería cuando estamos en presencia de un jubilado o pensionado que tiene un solo bien, en ese caso dejamos de lado la carencia de recursos e intervenimos. Una cosa es la consulta y el otro tema es la asignación de un asunto que se hace en base a un sorteo que surge del padrón de abogados, del Colegio Departamental”, sostuvo el abogado.

En la atención también se permite incorporar a estudiantes avanzados del Derecho, según un convenio entre el Colegio de Abogados y Unnoba.

También se suscribió un acuerdo con el centro acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que asigna casos a este Consultorio, son recepcionados y por los que se les asigna un abogado para los mismos, por muy escaso monto económico.