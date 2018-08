Esponda: “No hay que pensar en elecciones”

El partido de la Coalición Cívica, en la búsqueda de poner en funcionamiento sus engranajes y aggiornar su carta orgánica, luego de su normalización en diciembre, como lo destacó uno de sus miembros, Rodrigo Esponda, realizó ayer su Congreso Provincial en nuestra ciudad.

Del mismo participó el presidente del partido a nivel provincial, Andrés De Leo; la diputada nacional Marcela Campagnoli y el diputado nacional Javier Campos; los diputados provinciales Maricel Etchecoin Moro, presidente del partido a nivel nacional; Guillermo Castello, diputado provincial por Mar del Plata; la senadora provincial Carolina Toni y Elisa Carca, senadora por San Nicolás, miembros de la mesa provincial. El intendente Pablo Petrecca también participó del encuentro.

“Este es el primer congreso que se lleva adelante para poner en funcionamiento lo que tiene que ver con la estructura del partido y aggiornar la carta orgánica que venía un poco fuera de foco con la realidad. Se ha modernizado, eso se ha aprobado y se ha dado un paso importante para el fortalecimiento de la Coalición Cívica a nivel provincial”, explicó Rodrigo Esponda, presidente del partido en Junín.

“El partido vuelve a normalizarse, tiene nuevas autoridades y se está poniendo en funcionamiento y empezando a recorrer la provincia como corresponde. Ya esta mesa, desde diciembre que asumieron las autoridades, lleva reuniones en Santa Teresita, en Sierra de la Ventana, San Nicolás y ahora Junín”.

Un cambio profundo

Consultado sobre el escenario político camino a 2019, Esponda aseguró: “Hoy en día estamos pensando las estrategias que convienen para sobrellevar los momenots difíciles que estamos viviendo, tratar de que el cambio que se está haciendo sea profundo y quede arraigado. No estamos pensando en nombres personales, ni en ninguna persona en particular, solo en trabajar todos juntos y para adelante”.

Aún así aclaró que “por supuesto que la Coalición va a trabajar en las elecciones pero llegado el momento se verá, yo creo que hasta marzo o abril del año que viene no es un tema importante porque estamos trabajando en otras cosas. La gente está necesitando otras cosas de la política y no que se esté hablando de candidaturas. Hay muchas necesidades y hay que buscar soluciones, no pensar en elecciones”, enfatizó.

Cabe destacar que en el Congreso se le entregó una placa de reconocimiento al ex intendente Abel Miguel, por ser "un pilar de la Coalición Cívica, de la recuperación de la democracia y que hoy, después de una vida de participación, sigue siendo una persona reconocida y respetada".