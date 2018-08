Transporte público: “Estamos preparando el pliego”

-Tengo la información de que está muy cerca la licitación por el transporte público.

-Sí, con el transporte público hemos dado fechas, y hemos tenido que dar marcha atrás, así que no queremos hablar de fechas, pero sí la sociedad ahora se dio cuenta de que lo que decíamos desde el primer día era en serio. Cuando ven los 38 refugios que hemos estado instalando, cuando ven los 85 postes en los distintos rincones de la ciudad, cuando ven las más de 240 rampas que estamos haciendo. Queremos que el transporte público llegue para quedarse, no queremos una foto electoral, subirnos a un colectivo y que tal vez en un par de meses deje de funcionar. Queremos que venga después de más de 20 años y se quede. Y que sea un éxito, sabiendo que no va a ser fácil su implementación. Estamos preparando el pliego, en su momento nadie quería venir a Junín con el crecimiento del parque automotor, pero a partir de distintas reuniones y las instalaciones, las empresas empezaron a ver algo serio.