Mesa de Educación y Trabajo

Con la participación de diferentes actores de la educación (inspectores distritales) y el trabajo, se realizó el primer encuentro con el objetivo de buscar las mejores ofertas laborales de acuerdo a cada lugar. También se buscará vincular a todo el sector educativo con las pymes y las empresas.

Al respecto, la directora de Empleo del Municipio, Clara Massino, manifestó que "estamos en la primera jornada de la mesa de reunión de COPRET (Consejo Provincial de Educación y Trabajo) donde nos vamos a vincular por primera vez para hacer una mesa de trabajo e informar a la provincia de cuáles son las necesidades que tiene el sector en trabajo y producción para articular con educación. El objetivo es crear las nuevas ofertas educativas laborales para el año próximo. La idea es absorber a los chicos que terminan los estudios y no saben qué hacer el año próximo".

"Entonces vamos armando según la necesidad de la región cuáles pueden ser las ofertas educativas. Queremos ver cómo se maneja todo en esta primera reunión y en el próximo encuentro vamos a invitar a los referentes de provincia para ver qué se puede presentar. Nosotros debemos llegar a las demandas que realmente necesitan las empresas que a veces no las podemos satisfacer porque no tenemos las personas adecuadas. Lo bueno sería contar en los próximos años con los cursos que se necesitan para ofrecer la mano de obra adecuada. El mundo laboral es muy cambiante y por eso debemos estar a tono con las necesidades del momento", dijo Massino.

A su vez, María Inés Costa, Inspectora Técnica, aseguró que "este es el vínculo entre la educación y el trabajo. Esta es la primera mesa que tuvimos y el objetivo es focalizarnos para ver que necesita el sector socio productivo desde las ofertas educativas. Este año involucramos a más inspectores de áreas porque el COPRET lo amplió hacia otras escuelas como secundarias, públicas y privadas. También se hace extensivo a las escuelas de educación especial para vincularlos con las empresas".

Bolsa de empleo

Para finalizar, aseguró que "la idea es poder replicarlo en cada sector. Esa bolsa de empleo que ya está en cada lugar, la vamos a tratar de ampliar y socializar hacia las escuelas. Queremos que los chicos vengan y se anoten. Desde la escuela técnica 2 nos comprometimos con el sector de informática para ir socializando la información en los estudiantes de nivel secundario. Pero se hace extensivo a todos los niveles como así también al sector empresarial".