Los gremios entregaron un relevamiento de escuelas en el Ministerio de Trabajo

Ayer al mediodía, en las puertas de la delegación del Ministerio de Trabajo en nuestra ciudad, los gremios docentes presentaron un relevamiento de infraestructura de las escuelas locales, en el marco de las medidas que había dispuesto el Frente de Unidad Docente Bonaerense.

El informe presentado representa el resultado del relevamiento de las condiciones edilicias de los distintos establecimientos educativos públicos y privados de Junín.

Además, en su escrito exigieron que se “realicen las diligencias necesarias para llevar a cabo inspecciones de las condiciones de medioambiente de trabajo y salud laboral”. Asimismo reclamaron que alumnos, personal docente y no docente “estén protegidos y resguardados de cualquier situación de riesgo”.

La presentación realizada contó con el aval de las representantes gremiales María Inés Sequeira (Feb), Nancy Tridone (Sadop), Francina Sierra (Suteba) y Cecilia Paolizzi (Udocba).

Problemática recurrente

La reciente explosión en una escuela de la localidad de Moreno, que le costó la vida a dos docentes puso nuevamente el ojo en una problemática que se arrastra desde hace años y es la infraestructura de las escuelas de la Provincia.

El relevamiento que realizaron los gremios en Junín resaltó entre las mayores problemáticas “instalaciones o equipos eléctricos deficientes; desprendimientos de mampostería; pérdidas de gas, artefactos en mal estado de conservación y funcionamiento; peligro de derrumbe en algunas escuelas; falta de mantenimiento de la red cloacal, pozo ciego o planta de tratamiento; filtraciones graves que ponen en riesgo los cielorrasos o que electrifican las paredes y otras situaciones que conlleven riesgos graves de accidentes”.

“En rasgos generales te puedo decir que las escuelas necesitan mucho mantenimiento, hay algunas con filtraciones en el techo por el tema de las lluvias, problemas de electricidad, de gas, todo se va cubriendo pero hay cosas que faltan”, estimó Sequeira.

1% para infraestructura

Un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), concluyó que el 97% del presupuesto de las escuelas públicas bonaerenses se asigna a salarios de los trabajadores del sector, un 2% va a la compra de insumos y un 1% es para infraestructura escolar.

Según Idesa, la provincia de Buenos Aires asignó a educación inicial, primaria y secundaria de las escuelas del Estado, un presupuesto de $143 mil millones para el 2018.

Esto implica el 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional, o sea, una magnitud más que importante a nivel país.

En términos de la matrícula que debe atender –que son 2,5 millones de niños y jóvenes que concurren a escuelas estatales de la Provincia– equivale a unos 5.000 pesos por alumno por mes.

El presupuesto 2018 de la Provincia de Buenos Aires indica que el 97% de los fondos se asigna a salarios de los trabajadores del sector, un 2% va a la compra de insumos y un 1% es para infraestructura escolar.

Estos datos muestran que casi la totalidad de los recursos de las escuelas estatales se destina al pago de salarios.

La contrapartida es una porción mínima de recursos públicos para comprar materiales de enseñanza, equipamiento escolar y mantener las condiciones edilicias en razonables niveles de confort y seguridad.

Responsabilidades

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró recientemente que el Consejo Escolar de Moreno –con mayoría kirchnerista-, "tenía la responsabilidad" de controlar temas como la pérdida de gas en la escuela de Moreno donde se produjo la explosión que le costó la vida a dos docentes.

La mandataria aseguró que existe una denuncia penal del Ministerio de Educación de la provincia contra el Consejo Escolar de Moreno a raíz de una auditoría donde se encontró que "se quedaban con la plata de la comida de los chicos".

"Como en Moreno ganó el Frente para la Victoria, y hace muchos años que gobierna el Frente para la Victoria, la mayoría de ese Consejo Escolar es kirchnerista", manifestó Vidal en declaraciones radiales.

La gobernadora explicó que el Consejo tiene un fondo de 800 millones de pesos, en los últimos dos años, para realizar relevamiento de edificios y emergencias como una pérdida de gas, y otro mayor para comprar comida para las escuelas.

Asimismo señaló que durante los años 2016 y 2017 el Consejo recibió 15 millones de pesos para obras menores de los cuales "no pudo justificar nada".

"Las auditorías demostraron que el Consejo Escolar de Moreno decía que le daba de comer a 13 mil chicos, que pagaba por la comida de 13 mil chicos, pero en realidad comen 10 mil", expresó Vidal.

"Eso quiere decir que se quedaban con la plata de la comida de 3.000 chicos. La provincia hizo 42 obras, el Consejo cero obra", agregó la funcionaria.

Paralelamente explicó que el municipio de Moreno recibió casi 275 millones de pesos del gobierno nacional a través del fondo educativo pero "el 80 por ciento de esos fondos los gasto en salarios y el 5 por ciento en obras".

"El intendente Walter Festa no hizo obras en las escuelas de Moreno", indicó.

De acuerdo a las manifestaciones de Vidal, la escuela donde se registró la explosión en la que dos personas perdieron la vida tuvo cinco intervenciones previas vinculadas con el gas.

"Tengo las facturas de la empresa presentadas al Consejo Escolar. Pero además el Consejo el 7 de junio notificó a todas las escuelas de Moreno el protocolo a seguir ante un caso de fuga de gas", expresó.

"No hubo ausencia del Estado antes de la explosión. Hubo cinco intervenciones y un gasista se presentó el día anterior a la explosión. La Justicia tiene que determinar las responsabilidades”, añadió.