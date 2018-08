Entregaron una unidad de traslado, anunciaron obras y se inauguró una radio

Con la entrega de una unida de traslado, el anuncio de obras y la inauguración de una radio comenzaron los festejos del 107 aniversario de la localidad de Fortín Tiburcio. El intendente Pablo Petrecca participó del acto y anunció la entrega de una unidad de traslado sanitaria y la apertura de una licitación para realizar más obras en el pueblo.

Autoridades políticas, educativas, religiosas y policiales, junto a instituciones y vecinos del pueblo participaron del acto, que comenzó con un repaso de los principales proyectos que lleva la escuela secundaria. Su directora, Melina Higueras, visiblemente emocionada agradeció a los presentes y dijo que "esta es una escuela que me llena de orgullo, se trabaja muy fuerte, dejando todos los días el corazón para que se convierta en el futuro de este pueblo".

Tras un repaso que hicieron los b sobre todos los proyectos que se llevan adelante en la escuela, llegó el turno del acto por los 107 años de vida de Fortín Tiburcio. El primer orador fue Walter Cherichietti, quien tiene 92 años y es vecino del pueblo. "Agradezco a Dios que me siga dando la posibilidad de seguir transitando y disfrutar de Fortín Tiburcio. Este pueblo es mi vida y siempre trabajamos para darle impulso a la localidad. Aquí tengo a mis amigos, formé parte de las instituciones, jugué al fútbol. A los chicos les digo que Tiburcio es un pueblo especial, que nos atrae y nos invita a quedarnos a vivir y que cada uno nos sentimos dueños de nuestras raíces. Agradezco a este pueblo porque me dio todo y porque no hay pueblo como este".

El acto llegó a su fin con las palabras del intendente Pablo Petrecca, quien aseguró que "hoy hay mucho para celebrar en Tiburcio, su 107 aniversario, la segunda edición que estaremos realizando este fin de semana de la auténtica fiesta del pueblo, la Fiesta del Fortín, celebrar la puesta en marcha de la radio, celebrar por la calidad de gente que vive en este pueblo, el gran corazón del delegado municipal, que trabaja muchísimo por el pueblo, como la directora de la escuela por sus alumnos".

"También hoy celebramos anunciando que, desde la gestión hemos decido convocar a una licitación para mejoras en el pueblo, como son: cordón cuneta y mejorado, cloacas y también, a partir de hoy, el pueblo contará con una unidad de traslado sanitaria", anunció el Jefe del Gobierno de Junín, en medio de los aplausos, quien luego entregó las llaves de esa unidad al delegado del pueblo, Darío De Francesco.

Finalizado el acto y visiblemente emocionado, el propio De Francesco dijo: “Esta unidad de traslado la esperábamos hacia años, estoy muy emocionado porque hoy, en nuestro cumpleaños 107, se concretó".

Fabiana Mosca, secretaria de salud del Gobierno de Junín, también destacó la llegada de esta unidad de traslado a Tiburcio. "Esto acerca salud, acorta tiempos y que se pueda trasladar a los vecinos de baja y mediana complejidad es algo muy importante en materia sanitaria y un mejor servicio de salud para los vecinos de esta localidad".

Para finalizar, Aida Esther Figgini, presidente de la sociedad de fomento de Fortín Tiburcio, dijo que "hoy el pueblo siente una alegría muy grande, esto pueblo significa todo para nosotros, porque acá nacimos, acá nos criamos y acá vivimos. Siempre, todos los vecinos trabajan por el pueblo y estamos felices por lo anunciado por el Intendente Pablo Petrecca respecto de la entrega de una unidad de traslado, algo muy necesario para todos nosotros".

La Fiesta del Fortín continuó con una peregrinación desde Agustina hacia Fortín Tiburcio, donde se trajo una imagen de la Virgen de Luján, quedando en la capilla del pueblo, siendo recibida por la banda militar Curupaytí y los vecinos que participaron de una misa.

Sigue la fiesta con cena y baile

Hoy, en tanto, se desarrollará la cena baile, en la sede de la sociedad de fomento, cuyas tarjetas ya fueron todas vendidas y el domingo, las actividades comienzan a las 10, con el tradicional desfile de instituciones y agrupaciones gauchescas. Desde el mediodía, habrá patio de comidas, feria de artesanos, juegos gratuitos para los más chicos y juegos de riendas y carreras de sortijas. El cierre estará a cargo del ballet Achalay y del grupo Los del Nogal.