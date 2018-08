Pablo Petrecca: “Todas las obras están en pie”

Estuvo esta semana con el Presidente, con la Gobernadora, en Olivos ¿Cómo los observó?

-Fue una cena distendida donde al Presidente se lo veía muy bien, muy tranquilo, y eso es muy bueno; es un presidente que sabe adónde vamos. Y a pesar de las turbulencias en la economía, saber que se trabaja para encauzar la situación y que este cambio profundo, que no solamente es económico, sino que tiene que ver con una forma distinta de gobernar y de gestionar, avanza cada día, nos da tranquilidad. Es un presidente que dice la verdad. También se habló de las cosas positivas que pasan en la Argentina, que a veces no son las más visibles, hay mucha economía regional que está creciendo, hay mucho potencial, estamos dejando de depender de un solo producto de la Argentina para empezar a diversificar y lógicamente dejar de depender del clima, que nos complique como en este caso ha pasado con la producción de la soja, y empezar a ver, a diversificar, exportar carnes, cítricos, el potencial que tiene Vaca Muerta, los proyectos de PPP que traerán beneficios a Junín, sobre todo en la Ruta Nacional 7. La parte agropecuaria, de carnes, como te decía y nos espera una cosecha récord de trigo, hay muchas y muy buenas noticias que están creciendo a lo que es nivel país y eso es lo que habló también el presidente. Pero por sobre todo habló del valor del trabajo en equipo, de poder seguir trabajando de esta forma, tanto en Nación, Provincia y municipio.

-Hay coincidencia en que se vienen meses muy complicados.

-El Presidente nos plantea situaciones y momentos difíciles sobre lo que viene en los próximos meses, un pequeño estancamiento en algunos sectores de la economía, una inflación que no se ha logrado bajar como se ha querido y esto genera una retracción pero también hay un momento en que hay que parar la pelota y revisar algunas acciones. Venimos desde hace 70 años de una Argentina que vive de prestado, 70 años en donde no podemos levantar vuelo y obviamente hay un mundo esperándonos y viendo cómo nos movemos, confiando también en el Presidente y hubo que hacer algunas modificaciones, por supuesto, para poder seguir teniendo acceso al crédito internacional, que es algo fundamental para que la economía siga creciendo. Bueno, hay que hacer algunos deberes.

Lo que el Presidente nos propuso y nos plantea como hoja de ruta, lógicamente es que nosotros también administremos los recursos en forma eficiente como lo hacemos desde el primer día, estableciendo prioridades, haciendo las cosas que tenemos que hacer.

Lógicamente no va a haber la gran cantidad de obra pública como hemos tenido en los primeros años, eso será menor, pero la buena noticia es que toda obra pública que hemos anunciado en Junín no se va a abandonar ninguna, todas las obras están en pie. Al contrario va a haber más obra pública, como el caso del PPP, que ya fue anunciado y tiene que estar arrancando a principios del próximo año, el tramo Junín – San Luis de Ruta 7 y eso va a seguir, continuando con este avance importantísimo que todos los juninenses pueden ver, los que vayan a la ruta, cómo está creciendo la autopista Luján-Chacabuco. La parte que más se avanzó es Chacabuco –Junín. Es un cambio que va a impactar de manera muy positiva en Junín, en la logística, disminución de accidentes, en evitar muertes y por supuesto la conectividad hacia nuestra economía, mejor desarrollo turístico y potencial de nuestra ciudad.

Escuchar a las pymes, a los empresarios, de esos encuentros cada quince días, de allí tomar decisiones, pero como gobernantes debemos escuchar, dialogar, corregir, y sobre todo tomar decisiones que permitan beneficios, como el programa de beneficios a las pymes, que implica una rebaja en las tasas de seguridad e higiene. Esto surge del diálogo y de acciones concretas a nivel local. Lo que fue el Big Sale.



-En general, los comerciantes saludaron el Big Sale.

-Fue muy exitoso, otros municipios lo están copiando, intendentes de la zona. Me llamó el presidente del Banco Provincia para poder implementar la tarjeta del banco para el próximo Big Sale que hagamos en Junín. Ha sido muy interesante.

El campo, un sector tan importante, la industria, hoy estamos teniendo un parque industrial ya con su obra de cloacas finalizadas, falta solo incorporar una bomba. Ya con inicio de construcción de agua potable, prontamente fibra óptica. Un parque que ya tiene un acceso seguro, que sigue creciendo. Hay más de 11 emprendimientos que se están desarrollando. Hay pronto un loteo para que nuevos 15 emprendimientos puedan tomar posesión y generar empleo, mano de obra, invertir, generar movimiento.

-¿La obra pública no se para y puede asegurar que tampoco habrá demoras?

-La obra pública no se para. Una obra que se anuncia, que se promete, arranca y se termina, es un slogan nuestro. Lógicamente este cambio en la coyuntura, la disparada de precios, la gran demanda de materiales, como el asfalto, ha hecho que los costos sean otros y muchas empresas no están en condiciones de poder continuar alguna obra que se haya comenzado, pero hay mecanismos para poder observar y resolver esos temas.

Hubo demoras en algunas obras como la repavimentación del camino al Balneario que tuvo un retraso, aparte de la parte económica, las lluvias deterioraron más aún y hubo que modificar el proyecto. Las obras siguen, se puede ver al recorrer los barrios, Los Almendros, Ricardo Rojas, ya va a ver las obras de cloacas. Acabo de firmar una licitación de más de 4 millones de pesos para hacer un pozo de bombeo en un sector de Ricardo Rojas, para poder suministrar cloacas a ese barrio y a Emilio Mitre. Con estas obras estamos alcanzando a más de 10 mil vecinos que ya cuentan y van a contar otros en los próximos meses con servicio de agua y cloacas. La obra del desagüe pluvial del sector norte, estamos haciendo 10 kilómetros de desagües, también cinco barrios que se integran y estos días de lluvias que se ven afectados ya no se van a anegar más. El desagüe tiene un plazo de dos años, viene avanzando muy bien, estimo que el año que viene va a estar terminada. No ha parado esa obra. Una obra con más de 30 años de espera.

La obra de hábitat, cómo está cambiando ese sector, estamos uniendo e integrando los barrios en el sector del cuadrante noroeste.

-¿La autopista en Ruta 7 avanza según los plazos estipulados?

-Está avanzando como tiene que avanzar. Las máquinas están permanentemente trabajando, incluso los fines de semana. En este momento están haciendo los tres aliviadores, los distribuidores, que tendrán los accesos en Membrillar, en O’Higgins y en La Agraria. Arrancó el puente en La Agraria. Enero de 2020 es la última fecha para la finalización de la autopista en la Ruta 7, pero lo importante es que la obra no para.

-Se empieza a hablar de la posibilidad de desdoblar las elecciones.

-Nuestro espacio político busca simplificar, no desdoblar. Hacer la menor cantidad de elecciones posibles. Primero es un costo importante, la gente no tiene ganas de andar votando permanentemente. Hay algunos intereses puntuales, pero hay que pensar lo mejor para la provincia y el país.

-Imagino que va a ir por la reelección el año que viene.

-Como digo siempre, uno no sabe lo que puede pasar mañana. Para este cargo hay que estar con muchas ganas, con mucha fuerza, es una tarea que demanda mucho, dejar cosas, entre ellas la familia, y hay que estar entusiasmado para esto. Yo hoy lo disfruto muchísimo, estar día a día gestionando, llevar una solución a un vecino. Antes de irme a dormir trato de pensar qué hicimos hoy como gestión para mejorar la calidad de vida de un vecino de Junín y eso me motiva a levantarme y hacer cosas por la ciudad y ser protagonista de este cambio profundo que está viviendo la Argentina.

Hoy lo disfruto muchísimo y tengo muchas ganas, si todo va bien y sigo con este entusiasmo y lógicamente, si la ciudad cree que tengo algo más para aportar, bienvenido sea, me presentaré. Y si no, volveré a la actividad privada como siempre lo he hecho y a descansar un poco con la familia, pero eso va a depender de las ganas. Estoy muy motivado por el cambio que estamos viviendo en Argentina.