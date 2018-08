La Celeste: Reclaman arreglo de calles y más alumbrado público

Delimitado por las vías del ferrocarril, la calle Chile, la avenida Pastor Bauman y la Ruta 188, La Celeste es un vecindario que en el último tiempo adquirió un gran crecimiento en cuanto a su población, aunque esto no vino acompañado de desarrollo en infraestructura.

“El barrio se ha agrandado mucho, hay construcciones de casas y se vino mucha gente a vivir acá, pero no tenemos avances en el mejorado de las calles, y falta mucho alumbrado público”, señala el presidente de la sociedad de fomento, Ariel Tejedor.

Los reclamos, para los residentes, no se agotan allí. También piden extender el gas natural y medidas para mejorar el tránsito.

Infraestructura

Aquí, el agua corriente y las cloacas están presentes en casi todo el vecindario. En tanto, el gas natural sí alcanza a un sector menor dentro de La Celeste.

“Tuve una reunión con la gerencia de Gas Junín –explica Tejedor– y nos dijeron que, por ahora, no iba a haber nuevas conexiones, no solamente para nosotros sino para nadie. Nos dijeron que volvamos en noviembre o diciembre”. Según dice, a la sociedad de fomento ya se acercó un centenar de vecinos “que quieren tener el gas natural”, pero no pueden armar un consorcio hasta que no les confirmen que se va a poder extender el servicio.

El estado de las calles es uno de los problemas principales para los lugareños. Según dicen, en Chávez y en Payán, desde Pastor Baumann hasta Chile tienen problemas “porque no están mantenidas y en los días de lluvia es imposible pasar”. También hay inconvenientes en San Lorenzo, de Bauman a Chile, un sector por el que vienen reclamando “desde hace años que se haga una base estabilizada, porque cada vez que llueve no se puede transitar”. Y, en ese marco, Tejedor ejemplifica: “Ahí hay que pasar en una cuatro por cuatro, con un auto no se puede transitar, hace poco salió en los medios de una camioneta F100, que no es chica, a la que hubo que sacarla con un tractor”.

Los reclamos para que se extienda la base estabilizada se acumulan “y hasta ahora no han cumplido”. Si bien suelen pasar las máquinas municipales, “cuando vuelve a llover se repite lo mismo”.

Finalmente, el alumbrado público es otro de los déficits de La Celeste, según lo que expresa el dirigente fomentista: “El municipio trajo algunas luminarias, fueron no más de diez, pero tenemos muchos problemas con eso, están muy oscuras las calles y se sabe que cuando no hay luz, hay inseguridad”.

Con todo, los residentes destacan que durante mucho tiempo tuvieron problemas de baja tensión en la electricidad domiciliaria, algo que fue solucionado en el último tiempo por parte de la empresa Edén: “Si bien ahora no está al 100% tenemos una mejoría importante”.

Seguridad y tránsito

En referencia a la inseguridad, Tejedor sostiene que La Celeste “está como todos los barrios”, puesto que, según su parecer, “ningún lugar de Junín es totalmente seguro”. No obstante, remarca que aquí no hay dificultades alarmantes: “Pero a nosotros nos gustaría que esta zona esté más iluminada para tener menos inconvenientes. Porque cuando más oscuridad tenemos, más inseguridad hay. Presencia policial hay continuamente, tenemos un destacamento policial a pocas cuadras y los móviles pasan seguido”.

Por último, la circulación vehicular es otro tema de preocupación para los vecinos de esta zona. “En el interior del barrio es tranquilo”, reconoce Tejedor, para luego añadir: “Las dificultades están en Bauman y en Intendente de la Sota, porque ahí tenemos un semáforo en la intersección con Arquímedes que no se respeta. Además, desde hace mucho estamos pidiendo un reductor de velocidad para poner en la Escuela N°21 y nos prometieron que lo van a colocar”.

En cuanto a la cartelería, algunas calles están señalizadas y otras no. Según dicen, las autoridades comunales prometieron la pronta colocación de carteles que anuncien la cercanía de la escuela para que los vehículos moderen su velocidad.