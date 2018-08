El municipio avanza en la concientización sobre los riesgos en el ciberespacio

Organizada por el Gobierno de Junín y la Fundación Capa 8, se llevó a cabo hoy una importante jornada de concientización sobre los riesgos en el ciberespacio.

Funcionarios del Poder Judicial, docentes, alumnos y padres participaron de las charlas que estuvieron a cargo de especialistas en esta temática.

Al respecto, Maximiliano Steffan, secretario de Modernización del Gobierno de Junín, expresó su agradecimiento "a la Fundación Capa 8 por venir a Junín y acompañarnos en la organización de estas jornadas de difusión del conocimiento y de concientización sobre los riesgos que hay en internet".

"Desde el gobierno del intendente Pablo Petrecca estamos impulsando mucho la modernización del Estado, promoviendo la utilización de las nuevas tecnologías y eso nos obliga a generar estos espacios para advertir sobre los riesgos que existen en el ciberespacio y lo hacemos con especialistas en la temática. Hemos tenido una muy buena aceptación de la comunidad y eso es muy importante porque el ciberespacio es una cuestión que nos atañe a todos", expresó por último el funcionario.

Por su parte, el presidente de la Fundación Capa 8, Dr. Manuel De Campos, comentó que "la Fundación tiene varios ejes de trabajo, pero fundamentalmente apuntamos a tener un ciberespacio abierto, libre y seguro. A veces se plantea el equilibrio entre privacidad y seguridad y estas no son dicotomías, sino la finalidad de Capa 8".

Manuel De Campos, que además es juez nacional en lo criminal y correccional, dijo que "una de las formas de tener más seguridad en el ciberespacio es hacer concientización en la gente sobre todos los riesgos que ocurren y sobre la cantidad de cosas que pueden ser víctimas en internet, por eso, buscamos darles herramientas de prevención para que a su vez, puedan replicar en otras partes de la comunidad".

"Agradecemos la colaboración del municipio y sin dudas, continuaremos trabajando juntos. La seguridad en el ciberespacio es responsabilidad de cualquiera que tenga acceso a internet, por eso todos tenemos que estar prevenidos, el cibercrimen organizado está creciendo muchísimo, por eso es importante el compromiso del municipio de Junín en esta cuestión", finalizó.

Los ejes de las charlas que brindaron los especialistas en estas jornadas fueron: Entendiendo el ciberdelito; Situación jurídica del ciberdelito, La defensa y el ciberespacio; Privacidad en la era digital; Fortaleciendo la prevención. También se abordó la cuestión del cibercrimen transaccional, charla que estuvo a cargo de Adrián Acosta, oficial de crimen digital de Interpol.

Acosta, comentó que "uno de los grandes problemas del cibercrimen es el desconocimiento sobre los desafíos y peligros que se corren en el uso de las diferentes tecnologías. Por eso Interpol, a través de Capa 8, trabaja mucho en prevención, concientización y capacitación, cosas que, creemos, son muy importantes porque todas las clases etarias pueden ser víctimas, ya sean menores, adolescentes o adultos".

"Hoy todos los servicios utilizan nuevas tecnologías y eso nos obliga a estar preparados para no ser estafados, utilizamos nuevas redes sociales que también nos exponen a criminales que están tratando de conseguir ganancias a través de extorsiones y los menores, por supuesto, expuestos a pedófilos, por eso, tenemos que estar preparados y ser conscientes, en especial los adultos, para empoderar a los menores y prevenirlos sobre los peligros que corren en el ciberespacio", detalló.

El Integrante de Interpol, dijo que "el principal punto de prevención es no creer que utilizando la tecnología se está aislado de los criminales. Hoy el delito no es solamente físico, sino que el uso de la tecnología también nos hace correr riesgos, por eso, es importante nunca brindar datos, no confiar en que los menores están conectados con otros menores y siempre tener conciencia de no confiar en todo".

La secretaria de Infraestructura Tecnológica y País Digital, del Ministerio de Modernización de Nación, también participó de estas jornadas. Su representante, Juliana Siejas, estuvo a cargo de la charla Ciberespacio y Ciberjuego. "El objetivo es concientizar, la idea es que todos tomemos conciencia del plano digital y de cómo nos movemos en el, saber qué pasa en ese lugar. Celebramos estos tipos de encuentros donde todos los niveles del Estado se unen para fortalecer al ciudadano", afirmó.

Por último, Siejas indicó que "desde nuestra secretaría lo que buscamos es que los ciudadanos tengan más conocimientos de la vida digital y que los niños y los adultos, fortalezcan sus conocimientos para que puedan defenderse y evitar ser víctimas de algún delito digital. También estaremos exponiendo un proyecto de investigación que tiene que ver con el rol del juego en la niñez y la irrupción del celular en los chicos".