Piden que el Estado permita el autocultivo

La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió este lunes al Ministerio de Salud de la Nación que autorice a pacientes y familiares con diferentes enfermedades el autocultivo de cannabis con fines medicinales hasta tanto el Estado no garantice el acceso gratuito al aceite de cáñamo y sus derivados.

“Hicimos este reclamo ante las quejas de varios inscriptos en el registro del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis a los cuales la cartera sanitaria no les está ofreciendo estos productos indispensables para su salud”, precisó el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

El pedido tiene que ver con la situación que b madres, padres y familiares de niños y niñas que padecen epilepsia refractaria, cáncer, artritis, fibromialgia, VIH y que no pueden aliviar el dolor por no acceder al aceite de cannabis de manera gratuita y sus derivados en variedad de cepas para su rotación, tal como lo establece la ley 27.350.

Esta norma es la que da el marco al registro para recibir el aceite de manera gratuita que, por ahora, es importado. Además, establece que el b debe impulsar, a través de los laboratorios de Producción Pública de Medicamentos, la fabricación de cannabis en todas sus variedades y su eventual industrialización en cantidades suficientes para su uso exclusivamente medicinal, terapéutico y de investigación.

En esa línea, también autoriza al Conicet y al INTA a cultivar, organismos que, de todas formas, expresaron que aún no recibieron los fondos necesarios para hacer frente a esta tarea.

“El pedido surge luego de reuniones con miembros de la ONG Mamá Cultiva Argentina, que impulsa el estudio e investigación de terapias alternativas basadas en hierbas y plantas para uso medicinal y sus derivados con el objetivo de alivianar el padecimiento de enfermedades. Consideramos que ley debe tener una mirada mucho más profunda y más empática con el sufrimiento del otro, para que pacientes y familiares con distintas enfermedades graves puedan beneficiarse con estos productos”, sostuvo Lorenzino.

En esa línea, aseguró que “es fundamental arbitrar las medidas necesarias a fin de garantizarles a los pacientes y a sus familias el disfrute del más alto nivel posible de salud que les permita vivir dignamente”.