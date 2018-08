Reunión clave de las entidades agrarias con el Ejecutivo por los caminos rurales

Mientras el municipio continúa realizando distintos trabajos de mantenimiento de la red vial rural, las entidades agrarias buscan definir un modelo de proyecto para acordar con el Ejecutivo y poder aplicar un nuevo sistema para el control y cuidado de los mismos.

Este viernes finalmente, miembros de la Sociedad Rural de Junín, de la Federación Agraria (Junín), de Coninagro, de la Sociedad Rural Argentina y de Apaj se reunirán con funcionarios para avanzar en el tema en el que según parece, las mismas entidades no logran un consenso.

El vocero designado por las cinco organizaciones para hablar sobre el tema ante los medios, el ingeniero Alejandro Borchex en diálogo con Democracia precisó: “El viernes a la mañana nos reuniremos para tratar de tomar precisiones con respecto a los caminos ya que hay más de una idea de formato. Vamos, si no a resolver, a avanzar en las precisiones”.

Según Borchex, las dos posibilidades que se discuten son la creación de una cooperativa o bien de una asociación civil.

“Son las dos que más apoyo tienen dentro de las cinco entidades y trataremos de resolver y avanzar en esta reunión”.



\LEÉ MÁS Realizan limpieza de canales en los pueblos del partido de Junín





San Antonio de Areco y Tandil

La presentación de un nuevo proyecto se da luego de que en el mes de junio, desde el municipio se planteara que la forma de trabajo respecto de los caminos rurales que se implementaba no estaba dando los frutos esperados e invitó a las entidades a plantear un nuevo formato.

La red vial en la Provincia de Buenos Aires se extiende en aproximadamente 120.000 kilómetros, entre rutas nacionales, provinciales y caminos municipales. En nuestra ciudad, red suma alrededor de 1400 kilómetros.

En San Antonio de Areco y en Tandil existen proyectos de asociación civil y de cooperativa de red vial respectivamente que resultaron exitosas y a ellos se apunta como modelo para definir el que mejor se aplique a la ciudad de acuerdo a sus particularidades. Ambos formatos tienen diferencias técnicas que deben ser estudiadas.

Arreglos y alteos

Mientras el gobierno de Junín y las entidades definen el nuevo sistema, se continúan realizando arreglos y alteos de caminos en los diferentes sectores del partido.

Además, se trabaja en la construcción de nuevas cunetas para que el agua no se estanque en el camino y pueda escurrir a través de las mismas.

Estas tareas se realizan en los caminos rurales cercanos a Morse, donde también se realizaron arreglos en las calles internas de la localidad.

El responsable de los caminos rurales, Néstor Traverso, manifestó que se realizan trabajos en Morse, en sectores de las calles “por donde circula el tránsito pesado. Y también estamos haciendo el camino de tierra que va de Morse a Irala. En este lugar, lo estamos levantando y construyendo nuevas cunetas para que no haya problemas de agua. A veces nos surge este problema y por tal motivo lo estamos levantando”.

Además, expresó que "en esta oportunidad, estamos en el cuartel VII que queda pegado al pueblo. Ya hicimos Tiburcio, Agustina, Saforcada y nos quedan Roca y Laplacette”

Por su parte, la Delegada de Morse, Matilde Calaza, indicó que "desde que estamos al frente de la delegación, ya vinieron tres veces y es muy importante para nosotros. Si le pedimos a los vecinos que cuiden el camino y que no lo rompan".

Para finalizar, añadió que "el pueblo está muy bien y hay un gran trabajo de los chicos de la delegación. Estamos con diferentes tareas ya que el pueblo es muy grande y es el de mayor población del partido de Junín. Nosotros hacemos todos los mantenimientos, desde las calles, la recolección de residuos, de montículos, entre varios más. Ahora estamos trabajando en el Centro Cívico y el Museo para que tenga más color".