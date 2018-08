Aprueban libre estacionamiento para discapacitados en el microcentro

El cuerpo deliberante aprobó por unanimidad en la sesión de la víspera, el libre estacionamiento de vehículos que transportan discapacitados, en la zona del microcentro.

Este proyecto había sido presentado por el bloque Unidad Ciudadana en noviembre último. Tras varios meses de espera, el Concejo trató ayer la propuesta, ante la presencia de personas que bregaban por la aprobación de dicha ordenanza.

Al respecto el doctor Javier Prandi acotó que ya existían dos horas de la franja horaria con abono de canon, libres para estacionar en el caso de discapacitados, por lo que ahora se estaría contemplando poder hacerlo en el resto del horario.

Otra de las propuestas aprobadas fue la del Frente Renovador, respecto a la solicitud al Ejecutivo municipal para que interceda ante la empresa Grupo Servicios Junín S.A. para la instalación de detectores de monóxido de carbono.

Al respecto la concejal Carolina Echeverría recordó que hubo varios fallecidos este año, afectados mortalmente por monóxido de carbono, en otras ciudades, acotando que el jueves último murieron dos personas por una explosión de gas en una escuela de Moreno. Al respecto el doctor Prandi recordó que la explosión fue por el gas en el ambiente y no por el monóxido de carbono.

Entre las peticiones particulares que fueron tratadas ayer, que originó un áspero debate, pero finalmente se aprobó por unanimidad, fue la solicitud de informes sobre la utilización de fondos públicos en los actos de grupos Provida, que apoya el intendente Pablo Petrecca, en rechazo a la legalización del aborto.

Mientras desde Cambiemos los ediles señalaban que el Intendente era libre de apoyar tal o cual postura en el debate público sobre esta polémica ley, desde Unidad Ciudadana señalaban que el jefe comunal, más allá de comportarse de acuerdo a su investidura, debía dar explicaciones si se utilizaron o no fondos públicos en esta campaña de los llamados “pañuelos celestes” de Provida.

La Asamblea de mujeres lesbianas, travestis y trans de Junín solicitaron informe sobre la utilización de fondos públicos en los actos y campañas de Provida realizados en nuestra ciudad.

El presidente del Concejo Deliberante, en su rol de concejal, hizo uso de la palabra sobre la cuestión planteada y aclaró que dentro del bloque de Cambiemos surgían posiciones distintas respecto a la legalización o no del aborto, apuntando que él mismo y otros integrantes de su bloque estaban a favor de la despenalización del aborto, mientras que el resto no. Aclaró que desde el mismo Ejecutivo se había colaborado en distintos actos de agrupaciones y organizaciones.

Accionar militar

Entre los temas abordados ayer, hubo disentimiento respecto al repudio al Decreto 638/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, también propuesto por el unibloque Compromiso por Junín, representado por el concejal Andrés Rosa.

El repudio al decreto presidencial fue aprobado por 11 votos a favor y 9 en contra. Estuvieron a favor los ediles de Unidad Ciudadana, Frente Renovador y Compromiso por Junín, en tanto que los ediles de Cambiemos apoyaron el decreto puesto que consideraron que era una de las atribuciones del Ejecutivo.

La oposición rechazó que se impulse la intervención logística de las Fuerzas Armadas en asuntos internos del país, junto con Gendarmería y Prefectura Naval. Uno de los reparos planteados por el edil Maximiliano Berestein (Frente Renovador) fue la falta de planificación para el accionar de las fuerzas en este aspecto, en tanto que desde Unidad Ciudadana, la concejal Victoria Muffarotto señaló que daba “pánico” por lo que pudiera suceder en conflictos sociales que fueran intervenidos por las FF.AA.

Ad referéndum

Se declaró de interés municipal y educativo la participación de estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Antonio Bermejo”, en la competencia internacional “GreenPower” en representación de Argentina, a desarrollarse en la ciudad de Liverpool, Inglaterra.

Asimismo, de interés municipal la charla “Niñez y adolescencia en el ciberespacio- Riesgos y Prevención”.

Despachos

Los despachos de comisión aprobados por unanimidad son:

-Convenio de Capacitación Profesional suscripto entre el Ejecutivo y el Centro de Formación Profesional N° 402.

-Convenio de Colaboración con la Delegación Junín del Colegio de Escribanos de la Provincia.

- Resolución referente al repudio a las manifestaciones vertidas por Luis D' Elia.

- Declaración de interés municipal y cultural los actos y actividades de la Fiesta del Agricultor.

- Declaración de interés municipal el Programa de Radio “Picadas de Noticias”.

- Solicitud a la Dirección de Vialidad Provincial, la designación de Av. De Circunvalación “Eva Perón”, conf. Ley 14636/14.

- Convenio de Colaboración con Asociación Civil Rotary Club Junín.

- Solicitud al Ejecutivo que interceda ante la Empresa Grupo Servicios Junín S.A. para la instalación de detectores de monóxido de carbono.

- Solicitud al Ejecutivo que informe sobre movimientos de suelo realizados en terrenos ubicados e/ Ruta Nac. N° 7 y calle Tehuelches y e/ calle Pampas y Los Naranjos, de esta ciudad

- Solicitud al Ejecutivo que informe sobre trabajos de poda que se están realizando en nuestra ciudad.

- Solicitud de informa sobre la situación que atraviesa la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en el Hospital Interzonal de Agudos “Abraham Piñeyro”.

- Solicitud al Ejecutivo los resultados de análisis efectuados por Control de Potabilidad del Agua del Partido de Junín.