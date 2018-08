Leila Guerriero: “El periodismo siempre ha pasado por tiempos difíciles”

¿Cómo se ejerce el periodismo en la actualidad?

-El periodismo siempre ha pasado por tiempos difíciles por diversas cuestiones. Hoy en día están las redes sociales, la inmediatez, la urgencia y no importa llegar mejor sino llegar primero. Siempre hubo desafíos para tratar de seguir haciéndolo de la mejor manera posible, a veces luchando con cosas difíciles como la censura o persecución. Por ejemplo, lo que pasa ahora en México con los colegas periodistas que están con el tema narco. En tiempos en que el periodismo está muy cuestionado por el poder, noticias falsas y otros, creo que el recurso que nos queda es tratar de hacerlo cada uno en su género. Hay que tratar de hacer mejor periodismo. A la periodista Sol Gallegos Díaz, directora del diario El País, le entregaron el reconocimiento Ortega y Gasset a la trayectoria, que es muy importante en España. Dio un discurso hermoso, que debería pegarse en todas las redacción de los diarios, defendiendo el oficio del periodista como una artesanía que se hace en redacciones diciendo que “lo hacemos mejor porque lo hacemos juntos”. Creo que en un punto se trata de eso, porque la responsabilidad es de los jóvenes y de los grandes periodistas. De alguna forma hacer lo mejor implica no aceptar cualquier condición de trabajo, defendiendo la calidad ante un editor con los tiempos para hacer una nota, por ejemplo. Yo entiendo que hay que pagar las cuentas y a veces no se pueden hacer esas cosas, pero si bajamos la cabeza y hacemos cinco notas por día, mantenemos el Twitter, Facebook, hago videos o fotos, etc., es una manera de precarizar el trabajo cada vez más.

-¿Cómo ve al lenguaje limitado de las redes sociales?

-Por ejemplo, dentro de lo que yo hago en el periodismo también hay columnas súper cortas. Pero la forma que yo tengo de encarar el periodismo, no significa que se tenga que hacer un retrato de una persona en tres meses, que es lo que yo hago. El periodismo en general podría hacerse y escribirse mejor; creo que hay mucha gente talentosa que se separa del pelotón. Sí creo que la urgencia y la rapidez han traído algunas deformidades que no deberían estar ahí. Primero hay que empezar por detectarlas porque muchísimas veces te das cuenta que das un taller para periodistas de todas las edades y mandás a escribir un texto de determinado tema y regresan con un texto repleto de frases comunes huecas de un idioma burocrático. No son conscientes de eso y creen que están escribiendo estupendamente bien. Lo primero de todo es detectar eso: la base de todo está en la lectura, ya que si querés escribir es muy raro que no quieras leer, como si a un director de cine no le gusta ir a ver películas. Eso te transforma en alguien que tiene un gusto narrativo refinado que puede aplicar a su propia prosa.

-¿Cómo se diferencia el periodismo de la comunicación?

-Creo que hay una mirada muy paternalista de decirle a la gente qué es y qué no es. La gente es inteligente y se da cuenta de las calidades. Hoy en día con el tema de las redes sociales, la gente se arma su propio diario digamos, ya que uno va leyendo un poquito de acá y de allá. Yo no tengo redes sociales pero leo diarios de todas las regiones. El periodismo bien hecho no tiene que ser egotrípico y no hay que clavar una banderita, simplemente ofrecer buena información. Pero la gente sabe medir calidades y no hay que ponerle balizas al lector para que entienda.

-¿Qué piensa del lenguaje inclusivo?

-Hay muchas opiniones y las aguas están muy divididas. Me reconozco como una persona feminista y estoy súper de acuerdo con las peleas de género, pero en esta ocasión me resulta estéticamente muy ripioso el lenguaje inclusivo. De ahí a que uno como periodista y narrador use las palabras que han sido agregadas al diccionario, en sus propios textos, hay una distancia. Con el lenguaje inclusivo pasaría lo mismo y yo en lo personal no lo uso y no creo que lo vaya a usar, ya que me resulta desagradable al oído, pero no tengo una posición radical.