Realizan limpieza de canales en los pueblos del partido de Junín

El Gobierno de Junín, junto a Hidráulica de la Provincia, está llevando adelante una limpieza de canales que evacúan el agua de cada pueblo del partido.

En esta oportunidad, se está realizando esta tarea en Agustina y luego continuará en los siguientes pueblos con el objetivo de que estén en condiciones para cuando llegue la lluvia.

Al respecto, el secretario de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, Marcelo Balestrasse, sostuvo que "esta es una gestión que hicimos con el Gobierno de la Provincia y la idea es que en estas épocas de bajas lluvias, se limpien los canales para que puedan cumplir con su función de manera correcta. El objetivo es limpiar todos los desagües de los pueblos y los canales que desaguan el agua de las localidades. Es nuestro compromiso y por tal motivo lo estamos llevando a cabo. Hace algunos días lo hicimos en la localidad de Tiburcio, ahora estamos en cercanías del Río Salado y el Puente Morote, casi a 9 km de Agustina y es para limpiar el canal que viene de dicha localidad".

Además, agregó que "próximamente iremos a Saforcada y después a Laplacette, Roca y Morse. Es una tarea fundamental porque si traemos las máquinas cuando está lleno de agua, esto no sirve. Por tal motivo, lo hacemos ahora y de manera planificada. Esto es una tarea que hay que hacer y aunque es algo que no se ve, nosotros tomamos el compromiso y lo hacemos. Si llega una crisis hídrica, al tener estos canales limpios, la tarea es mucho más sencilla. Hace mucho tiempo que no se hacía una tarea como esta y por tal motivo, la estamos llevando a cabo".

"Tenemos el compromiso de la Gobernadora Vidal para avanzar en estas cuestiones y por eso lo decimos. Estamos trabajando para mejorar las condiciones hídricas de los pueblos, de los caminos rurales y limpiando viejos canales que estaba totalmente tapados. Se puede observar la cantidad de sedimento, de pastizales e inclusos árboles que se sacan. Pero ahora con esta limpieza, tendremos un escurrimiento de agua como corresponde cuando hay excesos de lluvia", finalizó Balestrasse.

Por su parte, Néstor Traverso, a cargo de los Caminos Rurales, comentó que " dan un poco de lluvia para estos días, entonces vamos a esperar para pasarla la máquina. El objetivo es emparejarlo ya que el borde de tierra que se retira del canal es mucho y entonces lo queremos acomodar para que haya una buena transitabilidad por parte de los vecinos. Esto nos posibilitará tener el camino un poco más ancho y más cómodo para los productores rurales. Estamos trabajando en diferentes sectores del partido de Junín y las tareas no se detienen".