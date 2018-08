Relevarán información de infraestructura escolar y regularán el uso del Fondo Educativo

El bloque de Cambiemos relevará datos de infraestructura escolar en la provincia y regularán el uso del Fondo Educativo del que disponen los municipios y en el fondo de Infraestructura que cada Consejo Escolar percibe proveniente de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires.

Se trata de una iniciativa de Roberto Costa, titular del Bloque oficialista en la Cámara Alta bonaerense, mediante la cual solicitarán informes a los 135 municipios para saber con exactitud el estado de cada escuela en materia edilicia, así como también cuánto dinero se recibió en lo que va del año desde el Fondo Educativo, cuánto falta percibir para los meses venideros, y en qué se invirtió en cada caso.

La normativa establece además que aquellos municipios que estén en condiciones de ser declarados en emergencia educativa, deberán destinar, en carácter obligatorio, todo lo que reciban proveniente de dichos fondos en infraestructura escolar.

La escuela de Moreno

La muerte de los dos docentes tras la explosión en la escuela de Moreno puso nuevamente en el ojo de la tormenta la complicada situación de la infraestructura escolar.

“Sabemos que nuestro rol es este y sabemos también que hay quienes quieren hacer un uso político perverso de los acontecimientos. Vidal ha invertido en materia de infraestructura lo que no ha invertido ningún otro gobernador y eso, cada vecino lo sabe. En una Provincia en la cual durante tanto tiempo la inversión fue nula, nos falta mucho por hacer, lo sabemos y esta fatalidad nos duele más que a nadie”, remarcó Roberto Costa, jefe de los senadores de Cambiemos en la Legislatura bonaerense.

“Siempre dijimos que la discusión en materia educativa no debía ser meramente salarial, cuando decimos que queremos discutir sobre la calidad educativa es porque también queremos hablar de infraestructura escolar”, concluyó.

11500 edificios en la Provincia

Por su parte, según afirmaron cooperadoras, asociaciones civiles y entidades gremiales de base, sobre 11.500 edificios escolares con que cuenta la provincia de Buenos Aires, tres de cada 10 escuelas no están en condiciones para dar clases, en tanto, estiman que en “más del 70 por ciento” la cantidad de colegios públicos cuenta con “importantes y recurrentes” problemáticas, como “falta de calefacción y de vidrios, techos que se llueven, emanación de aguas servidas, instalaciones eléctricas expuestas, mobiliario roto o insuficiente”.

Desde la Dirección General de Cultura y Educación aseguran que “unos 3.300 millones de pesos provenientes del Fondo Educativo de los 135 municipios bonaerenses están siendo destinados a infraestructura escolar, a lo cual se suman 1.700 millones de pesos del gobierno provincial. Esto significa una cifra récord en inversión que este año superará los $5 mil millones y posibilitará más de 3.500 intervenciones en escuelas, desde reparaciones menores hasta la construcción de edificios escolares”.

Las entidades de base de los gremios docentes y las cooperadoras, en contraposición aseguraron: “Directoras, docentes y cooperadoras, allí donde las hay, ponen de sus bolsillos para comprar artículos de limpieza, tizas, papel, elementos para el comedor escolar que no llegan, lamparitas, para arreglar una puerta. No hay inversión. Y los problemas edilicios quedan prisioneros de una burocracia infinita, de la confusión creciente sobre dónde hay que pedir las cosas, y en demoras de meses, literalmente, para que aparezca alguna solución que, si llega, lo hace en forma de parche. Todo atado con alambre”.