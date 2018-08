Junín: importante participación en la capacitación sobre personería jurídica

Se desarrolló ayer la capacitación destinada a clubes e instituciones intermedias, con el objetivo de que puedan constituirse como personas jurídicas aquellos que aún no lo han hecho. Desde la dirección provincial de Personas Jurídicas destacaron el rol que tiene el Gobierno de Junín acompañando a las instituciones para que puedan lograrlo.

Al respecto, Agustina De Miguel, secretaria de Gobierno, indicó: "Estamos recibiendo a los integrantes de la dirección provincial de Personas Jurídicas para que nos brinden una capacitación. Esto es muy importante para nosotros ya que desde el gobierno del intendente Pablo Petrecca venimos realizando un gran trabajo con las instituciones del partido de Junín. Tuvimos una muy buena convocatoria y esperamos que sea de utilidad para que puedan funcionar de manera correcta. Y logrando esto podrán acceder a más beneficios".

"Celebramos que se lleve a cabo esta capacitación ya que es importante el trabajo que se realiza entre la provincia y los gobiernos municipales. Buscamos un orden jurídico más completo. Hay mucha gente de clubes e instituciones que buscan tener la personería jurídica y nosotros desde el Municipio los acompañamos en este camino. Agradecemos al Sindicato de Empleados de Comercio y al consejo de Ciencias Económicas, que es el lazo entre la provincia y el municipio", dijo De Miguel.

Luego, señaló que "el hecho de poseer personería jurídica, si bien requiere el cumplimiento de diversos requisitos, tiene un costo mínimo y beneficios enormes, entre los que cabe mencionar el apoyo estatal y privado, a través de donaciones, subsidios, y exenciones de algunas tasas, que en su conjunto, redundan en un mejor funcionamiento de dichas personas jurídicas".

A su vez, Mariela Pischeda, directora de Asociaciones Civiles, manifestó que "la idea es hablarles de cómo tienen que trabajar y la manera de llevar sus libros. Es una charla dinámica y sirve para todos ya que lo que pregunta uno le sirve al otro. Hacemos desde asamblea, como se llevan los libros, cómo se convoca y cómo es la presentación ante persona jurídica, que a veces es lo que más cuesta. La Dirección está siempre presente y ahora estamos saliendo a la provincia. Tenemos un registro importante y por eso la idea es acercarnos un poco para ayudarlos. Queremos acompañarlos en todo el proceso y por eso estamos acá. También entregamos material para que sepan cómo hay que trabajar".

Más cerca

Para finalizar, el Dr. Fabián Fumeo, Director de Fiscalización, explicó que "la idea es acercar la Dirección Provincial de Personas Jurídicas a todas las instituciones y transmitirles que no hay problemas que no se puedan solucionar. Queremos que todas las entidades se regularicen. Agradecemos al Municipio de Junín por la recepción y es muy importante el trabajo territorial que desarrollan porque nos permite ahorrar pasos. La idea es estar al lado de ellos y entregarles las herramientas necesarias para que se puedan constituir como personas jurídicas. No sólo somos el poder de policía sino que los tenemos que ayudar a que se regularicen. Esto es fundamental ya sea para funcionar, pero también para acceder a los recursos que les brindan el estado cuando se regularicen. La Dirección Provincial de Personas Jurídicas dictó muchas normativas para bajar los costos. Es importante que los municipios, como el de Junín, tomen su rol protagónico para que las entidades puedan funcionar de manera correcta".